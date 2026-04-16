La terra che aiuta chi ha sbagliato: il Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio-Gallarate alla Valle di Ezechiele
Domenica il circolo ambientalista cattolico celebra la Giornata della Terra con un evento particolare domenica, nel campo della cooperativa Sociale La Valle di Ezechiele
La Giornata per la Terra è un evento che, nato negli Stati Uniti nel 1970, coinvolge sempre più persone e Paesi del mondo nella più grande manifestazione ambientale del pianeta, per sensibilizzare alla cura e alla salvaguardia della natura e degli uomini.
Il Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio – Gallarate, in perfetta linea con l’Enciclica di Papa Francesco cui si ispira e con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, propone un momento di celebrazione della Giornata la domenica 19 marzo, alle ore 17:00, in un luogo particolare: il campo della cooperativa Sociale La Valle di Ezechiele, a Busto Arsizio.
Da Terra si raccolgono i frutti, ma a volte anche le persone che cadono e che hanno bisogno di una mano per rimettersi in piedi: questo il senso che il Circolo vuole dare ad un incontro in sintonia con la Natura e e con gli uomini.
La Valle di Ezechiele è una Cooperativa nata nel 2019 all’idea di don David Maria Riboldi, cappellano della Casa Circondariale di Busto Arsizio. Il progetto trae ispirazione dal capitolo 37 del libro del profeta Ezechiele, nella Bibbia, che si trova a camminare in una valle piena di ossa inaridite. Il Signore lo invita a profetizzare sulle ossa e a invocarvi sopra lo Spirito, perchè quelle persone possano riprendere vita. Con questo spirito la Cooperativa è presente sul territorio e si occupa di accompagnare chi vuole rialzarsi in piedi dopo il carcere attraverso piccole iniziative imprenditoriali.
Nasce Prison Beer, la birra artigianale creata dai detenuti del carcere di Busto Arsizio (con The Wall)
Domenica 19 marzo il campo della Valle di Ezechiele sarà aperto al pubblico alle ore 17:00, a Busto Arsizio con accesso da via Amendola all’incrocio con via Magnago. Sarà presente don David Maria Riboldi che celebrerà la Messa con i membri del Circolo Laudato Si’.
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