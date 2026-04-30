La terza edizione dell’Education Day di Confindustria Varese: le scuole incontrano le imprese alle Ville Ponti

Torna l’appuntamento con l’Education Day di Confindustria Varese, l’evento che celebra l’incontro tra il mondo della scuola e quello dell’impresa. La terza edizione della manifestazione si terrà martedì 5 maggio 2026, a partire dalle ore 10.00, nella cornice del Centro Congressi Ville Ponti, dove centinaia di studenti di ogni ordine e grado si ritroveranno per condividere i risultati dei progetti portati avanti durante l’anno scolastico grazie alla collaborazione tra l’Associazione degli industriali e gli istituti del territorio.

I progetti per i più piccoli: dal saper fare all’orientamento

La mattinata metterà in mostra i percorsi formativi che hanno coinvolto i bambini delle scuole primarie e i ragazzi delle medie. Tra questi spicca “Eureka! Funziona!”, iniziativa promossa da Federmeccanica per orientare gli alunni del terzo, quarto e quinto anno delle elementari al “saper fare” pratico. Per gli studenti di terza media, invece, il protagonista è stato il “Pmi Day”, il progetto del Comitato Piccola Industria pensato per accompagnare i ragazzi nella delicata scelta del percorso di studi superiore, portandoli a stretto contatto con le realtà produttive locali.

Cultura d’impresa e startup nelle scuole superiori

Grande spazio sarà dedicato anche agli istituti secondari di secondo grado attraverso iniziative consolidate come “Generazione d’Industria”. Questo progetto, nato da un protocollo d’intesa tra Confindustria Varese, Provincia e Ufficio Scolastico Territoriale, punta a diffondere la cultura d’impresa tra i banchi. Per i più creativi e orientati all’innovazione, i riflettori si accenderanno su “Latuaideadimpresa”, il concorso coordinato dal Gruppo Giovani Imprenditori che trasforma gli studenti in aspiranti startupper, mettendoli alla prova con la creazione di veri e propri business plan.

Un dialogo costante tra aule e fabbriche

L’Education Day non è solo una cerimonia di premiazione, ma rappresenta un momento di riflessione sul valore del dialogo tra istruzione e lavoro. L’evento riconosce l’impegno delle aziende varesine che aprono le porte ai giovani per investire sulla formazione e sul ricambio generazionale. La conduzione della mattinata alle Ville Ponti sarà affidata a Stefano Beghi, direttore creativo dell’impresa sociale Karakorum Srl e BlueSheepLab, che accompagnerà il pubblico attraverso i racconti e le esperienze vissute dagli studenti varesini nel corso dell’anno.