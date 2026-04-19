La Varesina respira: tre punti d’oro contro il Milan Futuro

La Varesina conquista un successo fondamentale per la sua corsa verso la salvezza, espugnando il campo del Milan Futuro grazie a una prestazione di cuore e sacrificio. A decidere l’incontro è stata una prodezza di Baud Banaga alla mezz’ora della ripresa, unita a un intervento prodigioso di Maddalon che ha blindato il risultato nei minuti finali. Una vittoria pesante per la squadra di Spilli, arrivata al termine di una gara intensa e sofferta, segnata anche dall’infortunio di Gulinatti. Con questi tre punti le fenici raggiungono a quota 34 punti Pavia e Breno per un finale di stagione che riserverà ancora numerose emozioni nelle ultime due partite di campionato, iniziando la settimana prossimo dallo scontro diretto contro il Breno a Venegono Superiore.

L’infortunio di Gulinatti e la resistenza della Varesina

Il match di Solbiate Arno si apre con un Milan Futuro arrembante che mette subito pressione alla difesa rossoblù. Dopo pochi secondi Magrassi sfiora il palo, mentre all’8’ è Chaka Traorè a spaventare le “fenici” con una punizione di poco alta. La gara subisce una brusca interruzione al 12’ per un brutto infortunio occorso a Gulinatti: il numero 7 è costretto a lasciare il campo dopo un urlo di dolore al ginocchio. Al suo posto entra Valisena. Le lunghe pause spezzano il ritmo dei rossoneri e permettono alla Varesina di riordinare le idee, nonostante i padroni di casa continuino a rendersi pericolosi con le iniziative di Chaka Traorè e Cappelletti.

Baud Banaga firma il vantaggio

Nella ripresa mister Spilli decide di cambiare marcia inserendo Baud Banaga al posto di Arcopinto. La mossa si rivela azzeccata: la Varesina inizia a guadagnare metri e a pungere in ripartenza. Dopo un brivido causato da un destro radente di Sala bloccato da Maddalon, gli ospiti trovano l’episodio decisivo al 31’. Baud Banaga riceve palla e scaglia un tiro potente che piega le mani a Torriani, insaccandosi in rete per lo 0-1. È il gol che rompe l’equilibrio e accende la foga del Milan Futuro alla ricerca del pareggio.

Maddalon salva il risultato nel finale

L’ultimo quarto d’ora è pura sofferenza sportiva. Il Milan Futuro si riversa in avanti e va vicinissimo al gol con Domnitei, ma trova sulla sua strada un Maddalon in stato di grazia. Il portiere rossoblù compie un intervento sensazionale che strozza in gola l’urlo della gioia ai rossoneri. Dall’altra parte la Varesina sfiora il raddoppio ancora con Baud Banaga e con un colpo di testa di Costantino. Nel lungo recupero la tensione è altissima: Spilli inserisce Tassani per blindare la difesa e, nonostante l’ultimo brivido firmato da Branca, le fenici possono festeggiare tre punti d’oro per la classifica.

TABELLINO

MILAN FUTURO – VARESINA 0-1 (0-0)

Marcatori: 31′ st Baud Banaga (V)

Milan Futuro (4-3-3): Torriani, Cappelletti (30’ st Dalpiaz), Minotti, Zukic, Tartaglia (21’ st Borsani); Eletu (30’ st Branca), Sala, Sardo; Ossola (32’ st Geroli), Traoreè, Magrassi (30’ st Domnitei). A disposizione: Longoni, Pagliei, Viana Seedorf, Asanji. All.: Oddo

Varesina (4-3-1-2): Maddalon, Miconi, Alari, Cavalli, Vaz (21’ st Vitiello); Gulinatti (16’ pt Valisena), Grieco, Arcopinto (8’ st Baud Banaga); Sainz Maza (21’ st Sassi); Costantino (45’ st Tassani), Manicone. A disposizione: Lorenzi, Grassi, Martinoia, Franzoni. All: Spilli

Arbitro: Daniele Dell’Oro di Sondrio (Gherela e Fatati)

Angoli: 6-6. Ammoniti: Arcopinto (V), Cappelletti (M), Vaz (V) Recupero: 4’ + 5’

Note: giornata soleggiata, terreno in ottime condizioni.

SERIE D GIRONE B – XXXII GIORNATA

Breno – Brusaporto 0-2; Caldiero – Villa Valle 1-1; Casatese – Pavia 1-0; Chievo Verona – Castellanzese 2-2; Folgore Caratese – Real Calepina 1-1; Milan Futuro – Varesina 0-1; Oltrepò – Sondrio 0-3; Scanzorosciate – Leon 0-0; Virtus CBG – Vogherese 6-1.

CLASSIFICA: Folgore Caratese 65; Chievo Verona 56; Casatese Merate 55; Leon 52; Milan Futuro 50; Brusaporto 48; Villa Valle 47; Scanzorosciate 46; Virtus CBG 45; Oltrepò (-3) 44; Caldiero, Real Calepina 41; Castellanzese 40; Varesina, Breno, Pavia 34; Sondrio 2; Vogherese (-6) 8.