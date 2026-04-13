La Virtus raggiunge Brescia in testa: Cantù ko in vista del derby con Varese

Forse più equilibrato del previsto ma comunque appannaggio della squadra favorita: il posticipo della 26a giornata della Serie A di basket ha premiato la Olidata Bologna che si è imposta in casa propria sull’Acqua San Bernardo Cantù con il punteggio di 89-79, dieci lunghezze che sono rimaste quasi sempre quelle che hanno diviso emiliani e brianzoli.

La Virtus rompe così una serie di sconfitte tra LBA ed Eurolega e regala il primo successo da capo allenatore di Nenad Jakovljevic, che ha sostituito l’esonerato Ivanovic sulla panchia bianconera. Bologna raggiunge in testa alla classifica Brescia mentre Cantù resta al terz’ultimo posto, davanti a Sassari e a Treviso.

Priva di Green (problema muscolare) la squadra di De Raffaele è scivolata subito all’indietro ma è riuscita a non perdere troppo terreno e a restare quasi in scia a una Bologna guidata dalla notevole partita di Carsen Edwards (foto virtus.it), autore di 34 punti con 7/12 da 3 punti. Alston ha aggiunto 19 punti compresa la tripla che ha ricacciato indietro Cantù arrivata a -4 nel cuore dell’ultimo periodo.

Per i brianzoli di De Raffaele uno stop tutto sommato previsto a sei giorni dal derby del PalaDesio contro la Openjobmetis Varese. Incontro che si preannuncia già cruciale per entrambe le squadre: quella di Kastritis ha l’obiettivo di entrare nei playoff e ora si trova all’ottavo posto solitario, Cantù invece non è ancora del tutto tranquilla in ottica salvezza. Nel frattempo, però, è stata vietata la trasferta ai tifosi residenti in provincia di Varese.

DAL PARQUET – Ascolta la puntata del podcast dedicata a Varese – Sassari

LA CLASSIFICA: V. Bologna*, Brescia* 38; Venezia*, Milano* 34; Tortona* 30; Trieste* 26; Reggio Emilia* 24; VARESE 22; Trento*, Cremona 20; Udine, Napoli * 18; Cantù 16; Sassari 14; Treviso* 12.