La zona dei paperoni nel Varesotto e la scorta d’acqua del lago Maggiore



Torniamo a parlarvi della classifica dei redditi in provincia di Varese approfondendo quella zona tra Il Campo dei Fiori e il lago di Varese dove si concentrano i “paperoni” che risiedono in provincia e abbiamo scoperto che il 15% della ricchezza è detenuta dal 2% dei contribuenti. Parliamo anche delle decisioni prese da Italia e Svizzera di tenere più acqua nel lago Maggiore in vista dell’estate e delle possibili crisi idriche che potrebbero danneggiare l’agricoltura della Pianura Padana.