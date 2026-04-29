La zona dei paperoni nel Varesotto e la scorta d’acqua del lago Maggiore
I fatti principali e quelli più curiosi di mercoledì in 8 minuti
Torniamo a parlarvi della classifica dei redditi in provincia di Varese approfondendo quella zona tra Il Campo dei Fiori e il lago di Varese dove si concentrano i “paperoni” che risiedono in provincia e abbiamo scoperto che il 15% della ricchezza è detenuta dal 2% dei contribuenti. Parliamo anche delle decisioni prese da Italia e Svizzera di tenere più acqua nel lago Maggiore in vista dell’estate e delle possibili crisi idriche che potrebbero danneggiare l’agricoltura della Pianura Padana.
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