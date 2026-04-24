Laboratori al confine tra arte e scienza immersi nella natura del Parco Pineta

Domenica 26 aprile dalle ore 14.30 il Centro didattico scientifico apre l’area protetta ai visitatori per attività creative in natura e per esplorare i sentieri nel bosco e il sistema solare in EcoPlanetario

È ricca di laboratori creativi Al confine tra arte e scienza – per bambini e non solo – la nuova domenica di Porte aperte al Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta a Tradate.

Nel pomeriggio del 26 aprile la proposta per grandi e piccini è un nuovo Viaggio tra Natura e Spazio in cui riscoprire i sentieri dell’area protetta e per avventurarsi in un’esperienza per piccoli astronauti pronti ad esplorare il Sistema solare.

LABORATORI AL CONFINE TRA ARTE E SCIENZA

Le emozioni dei suoni

Si tratta di un laboratorio di canto dedicato a bambini tra i 6 e i 10 anni.

I versi degli animali sono tutti uguali? Perchè alcuni sono più acuti e altri più gravi? Hanno un significato preciso? Scopriamolo insieme ascoltandoli e provando a riprodurli.

Il laboratorio si svolgerà in due turni: alle ore 15 e alle ore 16.45.

Partecipazione gratuita e prenotazione in loco

Laboratorio Kamishibai musicale

Si tratta di una storia fatta di parole e illustrazioni con l’antica tecnico linguaggio del teatrino di carta giapponese pensata per bambini dai 3 agli 8 anni.

Un racconto illustrato che intreccia voce, immagini e musica dal vivo, creando un’esperienza immersiva che stimola ascolto, immaginazione ed emozioni.

Il laboratorio si svolgerà in due turni: alle ore 15 e alle ore 16.45.

Partecipazione gratuita e prenotazione in loco.

Se la rana fa cra cra…il merlo cosa dirà?

Un laboratorio didattico STEAM adatto a tutti, dai 3 ai 99 anni.

La comunicazione animale: suoni, versi e tanto altro da scoprire per capire come si “parlano” gli abitanti del mondo naturale.

Partecipazione gratuita senza prenotazione

I laboratori Al confine tra arte e scienza fanno parte del progetto CostellAzioni finanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto.

ESPLORIAMO IL SISTEMA SOLARE

Dalle comete agli asteroidi, dai pianeti alla stella Sole, infinite sono le sorprese che racchiude il sistema solare! Lanciamoci in un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta delle meraviglie dello spazio infinito per capire quanto ancora resta di inesplorato. Allacciate le cinture

Il viaggio prevede una quota di iscrizione, partirà alle ore 15 per i più piccoli, e poi alle 16 e alle 17 per tutti, dai 9 anni, ed è prenotabile a QUESTO LINK.