Laboratori creativi per la Festa della Mamma a Saronno con l’associazione Il Sole

A Saronno torna la creatività dedicata ai più piccoli con un fine settimana all’insegna della solidarietà e della manualità. Sabato 9 maggio, l’associazione ETS Il Sole organizza una mattinata di laboratori creativi pensati appositamente per celebrare la Festa della Mamma, offrendo ai bambini l’opportunità di realizzare regali fatti a mano sostenendo contemporaneamente i progetti sociali dell’ente.

Un laboratorio per piccoli artisti

L’appuntamento è fissato dalle 9:30 alle 11:30 presso gli spazi dell’Ufficio Postale di Viale Varese 130 a Saronno. L’iniziativa è rivolta a bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni, che potranno cimentarsi in diverse attività manuali per creare un pensiero speciale da donare alla propria mamma. Al termine delle attività, per tutti i partecipanti, è prevista una merenda condivisa per concludere la mattinata in compagnia.

Tre postazioni per tre regali speciali

I piccoli partecipanti avranno a disposizione tre diversi percorsi creativi tra cui scegliere o da sperimentare. Sarà infatti possibile realizzare colorati fiori di carta, creare dei quadretti portafoto personalizzati per custodire i ricordi di famiglia o modellare delle simpatiche calamite a forma di coccinella e ape. Ogni creazione sarà seguita dai volontari dell’associazione per permettere a ogni bambino di esprimere al meglio la propria fantasia.

Solidarietà a sostegno delle donne

Oltre al valore ludico ed educativo, l’evento ha una forte impronta solidale. La partecipazione prevede una donazione di 12 euro per singolo bambino, con una quota agevolata di 20 euro nel caso di due fratelli. Il ricavato della mattinata verrà interamente devoluto ai progetti dell’ETS Il Sole dedicati al sostegno di mamme e donne che si trovano in situazioni di particolare difficoltà, unendo così il festeggiamento della ricorrenza a un gesto concreto di aiuto.

Informazioni e iscrizioni

Trattandosi di un’attività laboratoriale che richiede materiali e spazi adeguati, i posti per partecipare sono limitati. Per assicurarsi un tavolo da lavoro è necessario iscriversi in anticipo inquadrando il QR code presente sulla locandina ufficiale dell’evento o contattando direttamente gli organizzatori dell’associazione ETS Il Sole.