L’Amministrazione di Malnate risponde sul Ponte di Ferro: “Nessuna inerzia, già avviato il confronto con FerrovieNord”

L’Amministrazione comunale di Malnate risponde al comunicato scritto dal gruppo di opposizione “LaCassina” riguardante la sicurezza e lo stato di salute del Ponte di Ferro, simbolo della città, dopo che in consiglio la mozione presentata in consiglio comunale è stata bocciata.

«L’amministrazione – si legge nella nota del municipio – ritiene doveroso intervenire per chiarire la propria posizione in merito alla discussione avvenuta in Consiglio Comunale sul tema della sicurezza del ponte ferroviario. In primo luogo, è importante ribadire che la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie è in capo al gestore, ovvero Ferrovienord (FNM), che per legge è responsabile del monitoraggio, della manutenzione e delle verifiche strutturali dei propri manufatti. In questo senso, i ponti e tutte le opere connesse alla rete ferroviaria sono già sottoposti a controlli periodici e a protocolli tecnici rigorosi da parte degli enti competenti».

«Ciò non significa che l’Amministrazione sia rimasta inattiva – prosegue il comunicato -. Al contrario, è già stato avviato un confronto diretto con FNM: a seguito di interlocuzioni formali, è stato concordato un incontro che si terrà all’inizio del mese di maggio, finalizzato ad approfondire lo stato dell’infrastruttura e ad acquisire ulteriori elementi informativi aggiornati. Per quanto riguarda la proposta di attivazione di una Conferenza dei Servizi, la maggioranza ha ritenuto che tale strumento, pur legittimo, non rappresenti allo stato attuale il percorso più efficace né proporzionato rispetto alla situazione, anche alla luce del fatto che sono già in corso canali istituzionali diretti con il gestore. L’obiettivo dell’Amministrazione è infatti quello di ottenere risposte puntuali e tempestive, evitando al contempo appesantimenti procedurali che rischierebbero di dilatare i tempi senza apportare benefici concreti nell’immediato».

In merito interviene anche l’Assessore ai Lavori Pubblici, Piero Battaini: «Comprendiamo le preoccupazioni espresse, che sono legittime quando si parla di sicurezza, ma è necessario operare con responsabilità e nel rispetto delle competenze. Il Comune non ha un ruolo tecnico diretto sulla gestione dell’infrastruttura, che è in capo a FNM, ma questo non significa disinteresse. Ci siamo già attivati e abbiamo ottenuto un confronto concreto a breve. Il nostro impegno è quello di verificare, approfondire e tenere costantemente informata la cittadinanza, senza creare inutili allarmismi ma nemmeno abbassare il livello di attenzione».

«L’Amministrazione comunale – conclude la nota – continuerà a seguire con la massima attenzione la situazione, mantenendo un dialogo costante con gli enti competenti e garantendo la massima trasparenza verso i cittadini. La tutela dell’incolumità pubblica resta una priorità assoluta e sarà perseguita attraverso tutti gli strumenti ritenuti più efficaci e adeguati»