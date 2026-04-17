L’amore ritrovato nelle parole: Ernesto Masina presenta “L’abbraccio” a Materia
Martedì 28 aprile alle ore 18 un incontro con l’autore per esplorare sentimenti, distanze e riconciliazioni attraverso un intenso scambio epistolare
Un viaggio nei sentimenti più profondi, tra distanza e memoria, prende forma ne “L’abbraccio”, il nuovo lavoro di Ernesto Masina che sarà presentato martedì 28 aprile alle ore 18 a Materia.
Il testo si sviluppa attraverso un dialogo epistolare tra due ex amanti, segnati da una separazione nata da incomprensioni e silenzi. Lettera dopo lettera, i protagonisti ricostruiscono il filo della loro relazione, ripercorrendo le tappe di un legame complesso e mai del tutto sopito.
Con uno stile limpido e diretto, Masina accompagna il lettore nei territori più intimi dell’animo umano, mettendo in luce fragilità, rimpianti e possibilità di riconciliazione. Il racconto si distingue per la sua capacità di restituire autenticità alle emozioni, rendendo universale una vicenda personale.
Durante l’incontro, l’autore dialogherà con il pubblico.
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Materia si trova in via confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
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