L’anniversario della Liberazione a Travedona Monate si celebra in piazza, a tavola e al cinema

Travedona Monate celebra l’81° anniversario della Liberazione d’Italia con una giornata articolata in tre momenti, tra cerimonia istituzionale, tradizione popolare e cinema.

Si comincia sabato 25 aprile alle 10.30 in piazza Monte Grappa, dove il sindaco aprirà la cerimonia ufficiale. Protagonisti anche gli studenti: i ragazzi di quinta elementare animeranno un flash mob letterario con letture di poesie, mentre gli alunni della scuola secondaria porteranno i propri interventi. Seguiranno le parole dei rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni locali. A fare da colonna sonora alla mattinata sarà il gruppo musicale Farfahiina, con un repertorio di canti partigiani.

Al termine della cerimonia è in programma la Pastasciutta Resistente, un gesto che affonda le radici nel 25 luglio 1943, quando la famiglia Cervi festeggiò a Campegine la caduta del fascismo offrendo pasta a tutto il paese. Da quell’episodio è nata una tradizione che l’ANPI ha diffuso in tutta Italia come simbolo dei valori della libertà e della Resistenza.

Il pomeriggio si sposta al Cineteatro Sant’Amanzio, dove alle 15.00 verrà proiettato “Tutti a casa” di Luigi Comencini (1960), con Alberto Sordi nel ruolo di un sottotenente dell’esercito italiano allo sbando dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. L’ingresso è gratuito.