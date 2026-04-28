L’aperitivo si tinge di giallo alla LIUC: Paolo Roversi inaugura la rassegna tra indagini e “salti creativi”

Unire il piacere di un aperitivo al brivido di un’indagine, riscoprendo al contempo il legame profondo che unisce la narrativa poliziesca alla ricerca scientifica. È questa la sfida lanciata dalla LIUC – Università Cattaneo con l’iniziativa “AperiGiallo in LIUC”, una rassegna aperta a tutta la cittadinanza che prenderà il via mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 18:30.

Roversi e l’indagine di Enrico Radeschi

Ospite d’onore del primo incontro, che si terrà nella cornice informale del Bar Picasso dell’ateneo, sarà Paolo Roversi. Scrittore, sceneggiatore e giornalista pluripremiato (due volte premio Selezione Bancarella), Roversi presenterà il suo ultimo libro “L’ultima cosa che sai” (edito da Marsilio).

Al centro del volume, una nuova indagine del celebre hacker-giornalista Enrico Radeschi, un personaggio che ha già conquistato migliaia di lettori (con oltre 200mila copie stampate). L’incontro si concluderà con il tradizionale firmacopie, offrendo ai fan e ai curiosi l’opportunità di confrontarsi direttamente con l’autore.

La “bacheca del giallo” e il valore della ricerca

In occasione del ciclo di incontri, la Biblioteca Mario Rostoni ha deciso di espandere l’esperienza oltre la pagina scritta, coinvolgendo attivamente studenti, docenti e cittadini. È stata infatti allestita una “bacheca del giallo” dove chiunque può consigliare romanzi, film o serie TV a tema, lasciando un post-it con la propria recensione firmata.

L’iniziativa nasce da una riflessione profonda sul metodo investigativo. Secondo i promotori, la lettura di un giallo non è solo intrattenimento, ma un vero e proprio allenamento per la mente che riporta alle radici della ricerca scientifica. Prima dei dati e degli esperimenti, esiste infatti il momento dell’abduzione — termine caro al filosofo Charles Sanders Peirce — ovvero quel “salto creativo” che permette di formulare un’ipotesi davanti a un fatto sorprendente.

Scienza e immaginazione: da Holmes a Maigret

«Prima di essere rigorosa, la scienza è immaginativa», spiegano dalla LIUC, sottolineando come i grandi investigatori della letteratura incarnino stili di pensiero differenti: dal fulmineo “Eureka!” di Sherlock Holmes alla comprensione lenta e paziente di Jules Maigret, fino al procedere per tentativi ed errori di Sam Spade.

Scegliere un giallo, dunque, significa immergersi in un modo di pensare che interroga la realtà cercando una spiegazione possibile tra mille indizi. Un esercizio di logica e fantasia che la LIUC ha deciso di portare fuori dalle aule e dentro il quotidiano, davanti a un bicchiere di vino e a un buon libro.