L’appello di Saronno Servizi: “Tentativi di raggiro via smartphone sulla Tari”

Massima attenzione a Saronno per una nuova ondata di tentativi di truffa che corre via SMS. Diversi cittadini hanno segnalato la ricezione di messaggi ingannevoli relativi a presunti mancati pagamenti della Tari, la tassa sui rifiuti. Saronno Servizi è intervenuta immediatamente per smentire qualsiasi coinvolgimento e mettere in guardia gli utenti da questi raggiri, pensati esclusivamente per sottrarre dati personali e bancari.

Come funziona il raggiro degli SMS

I messaggi arrivano da numeri di cellulare apparentemente comuni e utilizzano un tono d’urgenza per spingere chi legge a cliccare su un link esterno. Il testo tipo segnalato recita: “Gentile utente, risulta un pagamento Tari non effettuato. Per evitare sanzioni, verifica subito la tua posizione”. Una volta aperto il collegamento, l’utente viene indirizzato su siti contraffatti dove viene richiesto l’inserimento di informazioni sensibili.

La smentita di Saronno Servizi

La società che gestisce i servizi comunali ha chiarito che non utilizza mai gli SMS per sollecitare pagamenti o per inviare link diretti a transazioni economiche. «Tali comunicazioni – precisano da Saronno Servizi – non sono in alcun modo riconducibili alla società. Si tratta di tentativi di truffa finalizzati a ottenere dati personali o bancari». L’azienda sottolinea che il fenomeno sta interessando diverse zone, ma la precisazione per il territorio saronnese si è resa necessaria visto l’alto numero di segnalazioni ricevute agli sportelli.

I canali ufficiali e la prevenzione

Per evitare di cadere in trappola, la regola d’oro è non cliccare mai sui link sospetti e cancellare subito il messaggio. Le comunicazioni ufficiali della Tari avvengono solo tramite posta cartacea, avvisi istituzionali o presso gli sportelli fisici. «Invitiamo i cittadini – l’esortazione della società – a non fornire alcun dato sensibile e a contattare i canali ufficiali per qualsiasi verifica sulla propria posizione tributaria».

Cosa fare in caso di sospetti

In caso di ricezione di questi messaggi, oltre alla cancellazione, è importante segnalare l’accaduto alle autorità competenti. Collaborare con le forze dell’ordine è fondamentale per mappare e contrastare questi fenomeni fraudolenti che diventano ogni giorno più sofisticati, colpendo spesso le fasce più fragili della popolazione.