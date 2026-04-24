L’arazzo di “Tessere la Pace” sfila al corteo del 25 Aprile a Saronno

Ci sarà anche il coloratissimo arazzo del progetto “Tessere la Pace – custodire il futuro” al corteo del 25 Aprile a Saronno.

Sabato 25 aprile, a partire dalle 10, il messaggio realizzato dalle donne che hanno aderito al progetto coordinato in città dalla Rete “4 Passi di Pace” sarà esposto in piazza Libertà e si unirà poi al corteo per le celebrazioni della Festa della Liberazione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso nazionale che dopo aver coinvolto 160 piazze in tutta Italiua lo scorso 28 marzo prosegue con nuove tappe e appuntamenti per portare nello spazio pubblico una presenza collettiva, capace di esprimere il rifiuto della guerra e di creare occasioni di riflessione e partecipazione. Messaggi realizzati a mano, punto dopo punto che richiamano le pratiche del cucire, ricamare e rammendare, trasformate in metafora di relazioni da ricostruire e comunità da rafforzare.

L’iniziativa guarda anche al prossimo appuntamento nazionale previsto a Roma il 21 giugno, dove si ritroveranno le realtà coinvolte nel percorso. L’obiettivo è continuare a tessere relazioni e ribadire la necessità di un mondo disarmato, in un contesto internazionale segnato da conflitti sempre più diffusi.

«Tessere la Pace è una pratica che unisce gesto e pensiero, capace di ricomporre relazioni e difendere la vita – spiegano le promotrici – e vuole essere una risposta concreta alla normalizzazione dei conflitti».