L’Arcivescovo Delpini festeggia i 25 anni del Centro Tommaso Moro di Gallarate
Il 28 aprile il Monsignore sarà al Teatro delle Arti per un incontro pubblico dedicato al rapporto tra fede e cultura, traguardo speciale per lo storico centro culturale cittadino
Venticinque anni di incontri, mostre, musica e riflessioni che hanno attraversato la storia recente di Gallarate, cercando sempre di declinare la fede in linguaggi capaci di parlare alla città.
Il Centro Culturale Tommaso Moro taglia il prestigioso traguardo del quarto di secolo di attività e, per celebrare questa ricorrenza, ha scelto di invitare la guida della Diocesi di Milano per un momento di dialogo aperto a tutta la cittadinanza.L’appuntamento è fissato per martedì 28 aprile 2026 alle ore 21:00 presso il Cinema Teatro delle Arti di via Don Minzoni.
L’evento, organizzato in stretta collaborazione con la Comunità Pastorale San Cristoforo, vedrà la partecipazione dell’Arcivescovo Monsignor Mario Delpini, chiamato a confrontarsi su un tema che sta a cuore ai fondatori del centro fin dal 2001: il ruolo dei cattolici nel fare cultura oggi. L’ispirazione per la serata nasce da una celebre frase pronunciata da San Giovanni Paolo II nel 1982, secondo cui una fede che non diventa cultura non è pienamente vissuta.
Partendo da questa suggestione, il dialogo con l’Arcivescovo punterà a trarre suggerimenti e prospettive per il futuro, riflettendo su una storia associativa che in questi anni ha saputo proporre non solo libri e conferenze, ma anche momenti di convivialità, teatro e viaggi. L’incontro è pubblico e a ingresso libero, un invito esteso a tutti i gallaratesi che vogliano approfondire il legame tra l’esperienza religiosa e l’impegno intellettuale nel tessuto sociale. Per chi raggiungerà il centro in auto, l’organizzazione suggerisce l’utilizzo del parcheggio Seprio Park in via Bonomi, situato a pochi metri dalla struttura. Sarà un’occasione per guardare avanti, partendo da radici che da venticinque anni continuano a nutrire il dibattito culturale della città.
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