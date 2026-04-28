L’Arcivescovo Delpini in pellegrinaggio nel Varesotto: tre tappe tra fede e preghiera per le vocazioni
Monsignor Delpini visiterà Laveno Mombello, Luino e Somma Lombardo durante il mese di maggio dedicato alla Vergine Maria
Con l’arrivo di maggio, mese tradizionalmente dedicato alla Beata Vergine Maria, la Diocesi di Milano si prepara a un momento di profonda spiritualità. L’Arcivescovo di Milano, Sua Ecc.za Monsignor Mario Delpini, ha infatti annunciato un pellegrinaggio che toccherà diverse parrocchie e santuari mariani del territorio diocesano.
Il tema portante di questo cammino sarà la preghiera del Santo Rosario per le Vocazioni, un invito alla riflessione e alla devozione che vedrà il territorio varesino protagonista con tre appuntamenti significativi.
Le tappe nel Varesotto
Il pellegrinaggio dell’Arcivescovo nel nostro territorio si articolerà in tre momenti distinti, toccando il Verbano e l’area del basso varesotto:
Venerdì 1 maggio: Il percorso prenderà il via da Cerro di Laveno Mombello. L’appuntamento è per le ore 20.30 presso la Chiesa della Beata Vergine Maria del Pianto (in via Canton Corte, 15), un luogo di culto molto caro alla comunità locale.
Martedì 12 maggio: La seconda tappa porterà Monsignor Delpini a Luino. Alle ore 20.30 l’Arcivescovo guiderà la preghiera nel suggestivo Santuario della Beata Vergine Maria del Carmine (Via del Carmine, 2), storico riferimento spirituale per l’intero luinese.
Sabato 23 maggio: L’ultimo incontro varesino si terrà a Mezzana di Somma Lombardo. Questa volta l’appuntamento sarà mattutino: alle ore 8.00 l’Arcivescovo visiterà il Santuario di Santa Maria della Ghianda (Località Mezzana Superiore), luogo intriso di storia e tradizione popolare.
La visita di Monsignor Delpini rappresenta un’occasione importante per le comunità parrocchiali interessate, chiamate a raccogliersi intorno al proprio Pastore in un momento di preghiera corale e di particolare devozione mariana.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.