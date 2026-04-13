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L’arte che cammina arriva Materia: in mostra le opere degli studenti della De Amicis 

Sabato 18 aprile le opere dei ragazzi saranno esposte al pubblico. Gli studenti racconteranno i loro lavori e il coinvolgimento al progetto. Alle 17:30 dj set con Psvnto

Generico 13 Apr 2026

Prosegue il viaggio de L’arte che cammina, il progetto artistico nato tra i banchi della scuola secondaria De Amicis di Castronno e cresciuto fino a coinvolgere istituzioni, negozi e cittadini. Sabato 18 aprile, dalle 16.30, le opere degli studenti saranno protagoniste a Materia, lo spazio di VareseNews, per un pomeriggio all’insegna dell’arte. Saranno i ragazzi i veri protagonisti perchè avranno l’occasione di raccontare al pubblico i propri lavori.

Dopo la presentazione ufficiale al Salone Estense di Varese, il progetto continua il suo percorso fuori dai luoghi istituzionali, portando i lavori dei ragazzi sempre più vicino alle persone e al territorio esponendole nelle vetrine dei commercianti del centro di Varese: Potere ai bambini, Ubik, Via Ferrari, Dolce Tobia, Botanic, Cellini Fiori, Ristorante Bologna, Erboristeria Il soffione, Il Vivagno, Bon ton due, Pasticceria C’est La Vie, Mes pois, Colombo e Marzoli, Drogheria Vercellini. Una scelta coerente con lo spirito dell’iniziativa, che punta a trasformare la città in uno spazio vivo, partecipato e capace di accogliere la creatività delle nuove generazioni. “L’arte che cammina” nasce infatti come evoluzione di un’esperienza scolastica che, anno dopo anno, si è ampliata fino a diventare un vero e proprio progetto diffuso. Coordinati dalla professoressa Giuseppina Di Ponzio, gli studenti hanno portato le loro opere fuori dalle aule, coinvolgendo realtà culturali, istituzioni e attività commerciali tra Varese e Castronno. Un percorso costruito insieme, che ha saputo mettere in relazione scuola e territorio, arte e comunità.

La tappa di Materia rappresenta un nuovo momento di incontro: dalle 16.30 sarà possibile visitare la mostra e conoscere da vicino il lavoro dei ragazzi, mentre alle 17.30 il pomeriggio proseguirà con un dj set di Psvnto, accompagnato da un momento conviviale aperto a tutti. Il progetto conferma ancora una volta come la scuola possa essere motore di trasformazione sociale e culturale, capace di generare legami e restituire valore agli spazi condivisi. Un’arte che non resta ferma, ma continua a camminare, intrecciando storie, persone e luoghi.

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Pubblicato il 13 Aprile 2026
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