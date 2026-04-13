L’arte che cammina arriva Materia: in mostra le opere degli studenti della De Amicis
Sabato 18 aprile le opere dei ragazzi saranno esposte al pubblico. Gli studenti racconteranno i loro lavori e il coinvolgimento al progetto. Alle 17:30 dj set con Psvnto
Prosegue il viaggio de “L’arte che cammina”, il progetto artistico nato tra i banchi della scuola secondaria De Amicis di Castronno e cresciuto fino a coinvolgere istituzioni, negozi e cittadini. Sabato 18 aprile, dalle 16.30, le opere degli studenti saranno protagoniste a Materia, lo spazio di VareseNews, per un pomeriggio all’insegna dell’arte. Saranno i ragazzi i veri protagonisti perchè avranno l’occasione di raccontare al pubblico i propri lavori.
Dopo la presentazione ufficiale al Salone Estense di Varese, il progetto continua il suo percorso fuori dai luoghi istituzionali, portando i lavori dei ragazzi sempre più vicino alle persone e al territorio esponendole nelle vetrine dei commercianti del centro di Varese: Potere ai bambini, Ubik, Via Ferrari, Dolce Tobia, Botanic, Cellini Fiori, Ristorante Bologna, Erboristeria Il soffione, Il Vivagno, Bon ton due, Pasticceria C’est La Vie, Mes pois, Colombo e Marzoli, Drogheria Vercellini. Una scelta coerente con lo spirito dell’iniziativa, che punta a trasformare la città in uno spazio vivo, partecipato e capace di accogliere la creatività delle nuove generazioni. “L’arte che cammina” nasce infatti come evoluzione di un’esperienza scolastica che, anno dopo anno, si è ampliata fino a diventare un vero e proprio progetto diffuso. Coordinati dalla professoressa Giuseppina Di Ponzio, gli studenti hanno portato le loro opere fuori dalle aule, coinvolgendo realtà culturali, istituzioni e attività commerciali tra Varese e Castronno. Un percorso costruito insieme, che ha saputo mettere in relazione scuola e territorio, arte e comunità.
La tappa di Materia rappresenta un nuovo momento di incontro: dalle 16.30 sarà possibile visitare la mostra e conoscere da vicino il lavoro dei ragazzi, mentre alle 17.30 il pomeriggio proseguirà con un dj set di Psvnto, accompagnato da un momento conviviale aperto a tutti. Il progetto conferma ancora una volta come la scuola possa essere motore di trasformazione sociale e culturale, capace di generare legami e restituire valore agli spazi condivisi. Un’arte che non resta ferma, ma continua a camminare, intrecciando storie, persone e luoghi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.