L’arte digitale di Fabio Giampietro a Malpensa con la mostra Uprise alla Porta di Milano

Torna alla Porta di Milano l’arte digitale firmata Nice to meet you. Nella location più suggestiva dell’aeroporto, dove si alternano mostre artistiche che catturano l’attenzione e l’interesse dei passeggeri, l’artista Fabio Giampietro ha presentato Uprise.

Galleria fotografica Uprise, la mostra di Fabio Giampietro alla Porta di Milano a Malpensa 4 di 40

Uprise di Fabio Giampietro è un progetto espositivo che unisce pittura di grande formato e installazione video digitale in un’unica opera ibrida, concepita appositamente per il videowall LED di 12 metri della Porta di Milano, dove transitano passeggeri da tutto il mondo.

È il sesto appuntamento di Nice to Meet You, il programma di arte digitale promosso da Sea Aeroporti Milano e prodotto da Meet Digital Culture Center con la curatela di Maria Grazia Mattei. Un progetto pensato per presentare Milano attraverso il linguaggio contemporaneo di sei new media artisti italiani.

Uprise porta in uno dei principali snodi di transito internazionali del Paese la ricerca ventennale di Giampietro sul paesaggio urbano, la vertigine percettiva e la tensione tra materia pittorica e immagine in movimento.

L’opera

L’installazione mette in scena una Milano trasfigurata. Il paesaggio della città si solleva e si ricompone in un moto ascensionale continuo: le architetture perdono stabilità, diventano ambiente fluido, sospeso tra riconoscibilità e astrazione. Le texture pittoriche di Giampietro, realizzate con la sua tecnica di sottrazione del colore a olio dalla tela, sono state digitalizzate, animate e integrate in uno spazio tridimensionale dove la superficie dipinta si espande nel flusso dell’immagine generata.

Nello spazio cinque teli imponenti fronteggiano gli schermi creando un dialogo speculare: la pittura fisica e la proiezione digitale come due stati della stessa visione.

La componente sonora, firmata dallo studio Human Touch e dal compositore Alessandro Branca, accompagna l’evoluzione visiva dell’opera con una partitura originale che procede dall’incipit urbano riconoscibile verso una deriva progressivamente meditativa e astratta.

L’artista

Fabio Giampietro (Milano, 1974) lavora da oltre vent’anni sull’intersezione tra pittura e tecnologie immersive. La sua pratica consiste nel sottrarre colore dalla tela per costruire paesaggi urbani di grande formato, densi di prospettive vertiginose. Ha esposto a Palazzo Reale di Milano, alla Biennale di Venezia e in sedi internazionali tra cui Shanghai, Miami, Los Angeles, Berlino e Toronto. Nel 2017 ha ricevuto il Lumen Prize per l’arte digitale. Pioniere italiano dell’arte immersiva, ha integrato la realtà virtuale nelle proprie installazioni fin dalla metà degli anni Dieci. Nel 2022 ha presentato The Lift nella sala immersiva di MEET, precedente diretto di Uprise per l’approccio alla fusione tra pittura e ambiente digitale. Uprise è realizzata in collaborazione con Valuart, partner nella produzione delle opere digitali dell’artista.

Nice to Meet You

Avviato nel 2019, Nice to Meet You è il programma espositivo di SEA Aeroporti Milano curato da MEET Digital Culture Center che porta la creatività digitale italiana sul videowall della Porta di Milano a Malpensa. Lo spazio ospita opere site-specific commissionate ad artisti che utilizzano i linguaggi digitali come strumento espressivo. Tra i protagonisti delle edizioni precedenti: Streamcolors, fuse*, Chiara Luzzana, Carlo Stanga, Mauro Martino.

Meet Digital Culture Center è il primo Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura Digitale in Italia, fondato a Milano nel 2018 da Maria Grazia Mattei con il supporto di Fondazione Cariplo.

UPRISE Fabio Giampietro.

Produzione MEET Digital Culture Center. Curatela di Maria Grazia Mattei.

In collaborazione con Valuart Sound design: Human Touch, Alessandro Branca

Dal 15 aprile 2025 Porta di Milano, Aeroporto di Milano Malpensa, Terminal 1

Promosso da SEA Aeroporti di Milano