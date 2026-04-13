L’associazione Ar-Busto porta alla scoperta del cimitero monumentale bustocco
Nel prossimo weekend nuovo appuntamento con visite guidate
Nel prossimo weekend l’associazione Ar-Busto porta alla scoperta del cimitero monumentale bustocco.
“Guardando certi mausolei del nostro Monumentale viene quasi da alzare gli occhi al cielo aspettando di vedere un segnale luminoso. Tra marmi imponenti, linee squadrate e prospettive che sembrano sfidare la gravità, l’architettura di Busto ha quel tocco epico che non ha nulla da invidiare ai grattacieli dei fumetti”.
“Esploreremo il volto più scenografico del Cimitero, concentrandoci non tanto sulle vicende delle famiglie, quanto sulla magnificenza dell’architettura. Passeggeremo tra mausolei firmati dai più grandi nomi dell’epoca: strutture nate da un mix esplosivo di ego industriale e genio artistico. Parliamo di edicole così audaci e maestose che avrebbero fatto invidia persino a Bruce Wayne”.
Dove: Cimitero Monumentale di Busto Arsizio
Quando: 18 e 19 Aprile – ore 10:30
Contributo: 8€ tesserati / 12€ nuovi amici (include tessera 2026 + tour)
Per prenotare il posto: associazionear.busto@gmail.com
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