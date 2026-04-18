L’associazione Mazziniana propone una riflessione su Giordano Bruno

A Varese un incontro per approfondire la figura di Giordano Bruno e la sua visione dell’universo. Mercoledì 22 aprile alle 18 la Sala Matrimoni del Comune ospiterà la conferenza organizzata dall’Associazione Mazziniana Italiana, sezione “Giovanni Bertolè Viale”, con relatore il professor Fabio Minazzi dell’Università dell’Insubria.

La conferenza in Comune

L’appuntamento si terrà in via Sacco 5 ed è aperto al pubblico. A introdurre l’incontro sarà Leonardo Tomassoni, presidente dell’Associazione Mazziniana di Varese. Al centro della serata il tema “Giordano Bruno e la sua visione del mondo e dell’universo”, un’occasione per riscoprire una figura centrale del pensiero filosofico europeo.

Un pensiero moderno

Durante la conferenza, il professor Minazzi guiderà il pubblico nell’analisi della concezione bruniana dell’universo, fondata sull’idea della sua infinità e della presenza di infiniti mondi. Una visione che, per l’epoca, rappresentava una rottura netta con il modello aristotelico e con la dottrina cattolica. Proprio queste posizioni portarono Giordano Bruno allo scontro con l’autorità religiosa del tempo.

La condanna

Il filosofo fu infatti processato dall’Inquisizione e condannato a morte. L’esecuzione avvenne il 17 febbraio 1600 a Roma, in Campo de’ Fiori, dove fu arso vivo. Un episodio che ha segnato profondamente la storia del pensiero occidentale e che ancora oggi rappresenta un simbolo della libertà di ricerca e di espressione. L’incontro del 22 aprile si propone quindi come un momento di approfondimento accessibile, capace di mettere in dialogo storia, filosofia e attualità.