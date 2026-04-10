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Busto Arsizio/Altomilanese

L’Asst Valle Olona aderisce al progetto “Il Sogno di Zeno” dedicato al disturbo dello spetto autistico

L'obiettivo è rendere le scuole più inclusive attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa. Giovedì 17 aprile il concerto "Ennio & Astor", eseguito dal duo Max de Aloe e Roberto Olzer per raccogliere fondi

autismo

Il progetto “Il Sogno di Zeno”, nato nel 2021 nel Comasco in seno alla UONPIA di ASST Lariana, si estende ora nella Valle Olona grazie alla collaborazione tra le associazioni Atilibà ODV ed Evolvere APS e al supporto degli specialisti della UOSD Disturbo Autistico nel ciclo della Vita di ASST Valle Olona.

L’obiettivo è rendere le scuole più inclusive attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), uno strumento che affianca il canale orale per consentire a bambini con disabilità comunicative complesse, come l’autismo, di esprimersi e partecipare pienamente alla vita scolastica.

Concretamente il progetto prevede la formazione degli insegnanti, l’elaborazione di materiali per favorire la transizione verso il linguaggio verbale e l’etichettatura degli spazi scolastici con simboli e immagini per rendere l’ambiente accessibile a tutti.

Per raccogliere fondi a sostegno dell’iniziativa, le due associazioni, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e di ASST Valle Olona, hanno organizzato il concerto “Ennio & Astor”, eseguito dal duo Max de Aloe e Roberto Olzer.

L’appuntamento è giovedì 17 aprile alle ore 21.00 al Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio. Le prenotazioni si raccolgono ai numeri 352 0428733 e 324 7977084, oppure di persona il 15 aprile dalle 16.30 alle 18.30 direttamente in teatro.

«Non sosteniamo solo un progetto: sosteniamo la voce dei bambini con disabilità comunicativa – dice il presidente di Atilibà, Luca Bottigelli. Fa eco Evolvere APS – La CAA non è solo uno strumento, ma un ponte verso una scuola dove ogni bambino può partecipare ed essere parte attiva della comunità».

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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