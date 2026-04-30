LATI di Vedano Olona tra le dieci “imprese vincenti” premiate da Intesa Sanpaolo
È stato riconosciuto il percorso di crescita industriale e l’impegno nello sviluppo di materiali termoplastici ad alte prestazioni con attenzione a sostenibilità e capitale umano
LATI Industria Termoplastici S.p.A. di Vedano Olona è stata selezionata da Intesa Sanpaolo tra le “Imprese Vincenti”, il programma che premia le eccellenze delle piccole e medie imprese italiane. Il riconoscimento è stato assegnato durante la tappa di Bergamo del roadshow nazionale e ha visto l’azienda inserita tra le dieci realtà premiate per il territorio della Lombardia Nord.
Un premio alla crescita e all’innovazione
Il programma, giunto alla sesta edizione, valorizza le imprese che si distinguono per solidità, visione strategica e capacità di generare valore economico e sociale. Tra i criteri considerati anche l’attenzione ai temi ESG, la valorizzazione delle persone e lo sviluppo internazionale.
In questo contesto LATI è stata premiata per il proprio percorso di crescita industriale e per l’impegno nell’innovazione dei materiali termoplastici ad alte prestazioni, contribuendo alla competitività delle filiere in cui opera.
Le parole dell’azienda
«LATI è un’azienda con un forte DNA tecnico e un’anima familiare, capace di coniugare visione internazionale e radicamento nel territorio. Essere riconosciuti come Imprese Vincenti, insieme ad altre eccellenze con cui condividiamo valori e percorsi, rappresenta per noi un’importante occasione di confronto e crescita» Michela Conterno, amministratrice delegata LATI.
Un network di imprese
Oltre al riconoscimento, l’iniziativa offre alle aziende selezionate un’occasione di confronto e condivisione di esperienze e modelli di sviluppo, promuovendo una cultura d’impresa orientata all’innovazione e alla sostenibilità.
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