LATI di Vedano Olona tra le dieci “imprese vincenti” premiate da Intesa Sanpaolo

LATI Industria Termoplastici S.p.A. di Vedano Olona è stata selezionata da Intesa Sanpaolo tra le “Imprese Vincenti”, il programma che premia le eccellenze delle piccole e medie imprese italiane. Il riconoscimento è stato assegnato durante la tappa di Bergamo del roadshow nazionale e ha visto l’azienda inserita tra le dieci realtà premiate per il territorio della Lombardia Nord.

Un premio alla crescita e all’innovazione

Il programma, giunto alla sesta edizione, valorizza le imprese che si distinguono per solidità, visione strategica e capacità di generare valore economico e sociale. Tra i criteri considerati anche l’attenzione ai temi ESG, la valorizzazione delle persone e lo sviluppo internazionale.

In questo contesto LATI è stata premiata per il proprio percorso di crescita industriale e per l’impegno nell’innovazione dei materiali termoplastici ad alte prestazioni, contribuendo alla competitività delle filiere in cui opera.

Le parole dell’azienda

«LATI è un’azienda con un forte DNA tecnico e un’anima familiare, capace di coniugare visione internazionale e radicamento nel territorio. Essere riconosciuti come Imprese Vincenti, insieme ad altre eccellenze con cui condividiamo valori e percorsi, rappresenta per noi un’importante occasione di confronto e crescita» Michela Conterno, amministratrice delegata LATI.

Un network di imprese

Oltre al riconoscimento, l’iniziativa offre alle aziende selezionate un’occasione di confronto e condivisione di esperienze e modelli di sviluppo, promuovendo una cultura d’impresa orientata all’innovazione e alla sostenibilità.