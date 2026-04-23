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LATI presenta “Deus ex plastica”: al teatro Santuccio di Varese lo spettacolo per un approccio consapevole alla plastica

“Sostenere iniziative come ‘Deus ex plastica’ è per noi un'opportunità per promuovere un dialogo più aperto e consapevole sui materiali plastici” afferma Michela Conterno, CEO di LATI. L'evento è gratuito con registrazione

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LATI Industria Termoplastici S.p.A. sostiene “Deus ex plastica”, un innovativo spettacolo teatrale che porta sul palco il dibattito sulla plastica in modo accessibile e coinvolgente. L’evento, che si terrà il 12 maggio 2026 alle ore 18:00 presso il Teatro Santuccio di Varese, mira a sensibilizzare il pubblico verso una comprensione più informata e consapevole del ruolo della plastica nella società moderna.

Un linguaggio nuovo per un tema complesso

Lo spettacolo “Deus ex plastica” affronta un tema centrale per l’industria e la società contemporanea: il ruolo dei materiali plastici e la necessità di superare pregiudizi e semplificazioni, come il concetto di “plastic free”. Attraverso un format originale che combina commedia e quiz, il pubblico è invitato a riflettere su questioni ambientali e industriali in modo critico e divertente. L’interazione diretta con gli spettatori stimola una riflessione sul tema della plastica, incoraggiando un dialogo aperto e informato.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “La plastica è cambiata. Cambia idea sulla plastica”, promosso da ALPLA Italia e l’agenzia BEWE, con l’obiettivo di contrastare la disinformazione sul materiale plastico e di promuovere le buone pratiche del settore.

LATI: un impegno per la divulgazione tecnica

La partecipazione di LATI a “Deus ex plastica” si inserisce in un percorso più ampio di comunicazione sulla plastica e i suoi impatti. L’azienda è da sempre impegnata nella divulgazione di contenuti tecnici e basati su dati, con l’intento di rendere comprensibili temi complessi anche per un pubblico non specializzato. In un contesto in cui la sostenibilità è sempre più al centro dell’attenzione, LATI ritiene fondamentale contribuire alla costruzione di un dialogo consapevole e trasparente tra industria e società.

«Sostenere iniziative come ‘Deus ex plastica’ è per noi un’opportunità per promuovere un dialogo più aperto e consapevole sui materiali plastici. Vogliamo fare luce sulla realtà dei materiali plastici e sulle buone pratiche che possono contribuire a un futuro più sostenibile» afferma Michela Conterno, CEO di LATI.

Dettagli dell’evento

L’evento, che è gratuito e aperto al pubblico, si terrà presso il Teatro Santuccio di Varese il 12 maggio 2026 alle 18:00. I posti sono limitati, quindi è richiesta la registrazione tramite il seguente link:

Registrati per partecipare

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=GdqZtpo3cUme-HK85crruTy9_xR0V-tEiZYAWsKsrahURTNLVUUxOTFQSjNUSUQ1TUxTQVpGOVFCMS4u&route=shorturl

Un invito alla riflessione

In un periodo in cui il dibattito sulla plastica è particolarmente rilevante, “Deus ex plastica” si propone come un’occasione unica per affrontare il tema in modo nuovo e coinvolgente. LATI, attraverso il suo sostegno a questo evento, intende promuovere un dialogo informato che aiuti a superare semplificazioni e a valorizzare la plastica come un materiale fondamentale per molte applicazioni tecnologiche e per una transizione verso modelli più sostenibili.

Un evento da non perdere per chiunque desideri comprendere meglio il ruolo della plastica e partecipare attivamente al dibattito.

Deus Ex Plastica _ Locandina Evento

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Pubblicato il 23 Aprile 2026
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