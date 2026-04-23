LATI presenta “Deus ex plastica”: al teatro Santuccio di Varese lo spettacolo per un approccio consapevole alla plastica

LATI Industria Termoplastici S.p.A. sostiene “Deus ex plastica”, un innovativo spettacolo teatrale che porta sul palco il dibattito sulla plastica in modo accessibile e coinvolgente. L’evento, che si terrà il 12 maggio 2026 alle ore 18:00 presso il Teatro Santuccio di Varese, mira a sensibilizzare il pubblico verso una comprensione più informata e consapevole del ruolo della plastica nella società moderna.

Un linguaggio nuovo per un tema complesso

Lo spettacolo “Deus ex plastica” affronta un tema centrale per l’industria e la società contemporanea: il ruolo dei materiali plastici e la necessità di superare pregiudizi e semplificazioni, come il concetto di “plastic free”. Attraverso un format originale che combina commedia e quiz, il pubblico è invitato a riflettere su questioni ambientali e industriali in modo critico e divertente. L’interazione diretta con gli spettatori stimola una riflessione sul tema della plastica, incoraggiando un dialogo aperto e informato.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “La plastica è cambiata. Cambia idea sulla plastica”, promosso da ALPLA Italia e l’agenzia BEWE, con l’obiettivo di contrastare la disinformazione sul materiale plastico e di promuovere le buone pratiche del settore.

LATI: un impegno per la divulgazione tecnica

La partecipazione di LATI a “Deus ex plastica” si inserisce in un percorso più ampio di comunicazione sulla plastica e i suoi impatti. L’azienda è da sempre impegnata nella divulgazione di contenuti tecnici e basati su dati, con l’intento di rendere comprensibili temi complessi anche per un pubblico non specializzato. In un contesto in cui la sostenibilità è sempre più al centro dell’attenzione, LATI ritiene fondamentale contribuire alla costruzione di un dialogo consapevole e trasparente tra industria e società.

«Sostenere iniziative come ‘Deus ex plastica’ è per noi un’opportunità per promuovere un dialogo più aperto e consapevole sui materiali plastici. Vogliamo fare luce sulla realtà dei materiali plastici e sulle buone pratiche che possono contribuire a un futuro più sostenibile» afferma Michela Conterno, CEO di LATI.

Dettagli dell’evento

L’evento, che è gratuito e aperto al pubblico, si terrà presso il Teatro Santuccio di Varese il 12 maggio 2026 alle 18:00. I posti sono limitati, quindi è richiesta la registrazione tramite il seguente link:

Registrati per partecipare

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Un invito alla riflessione

In un periodo in cui il dibattito sulla plastica è particolarmente rilevante, “Deus ex plastica” si propone come un’occasione unica per affrontare il tema in modo nuovo e coinvolgente. LATI, attraverso il suo sostegno a questo evento, intende promuovere un dialogo informato che aiuti a superare semplificazioni e a valorizzare la plastica come un materiale fondamentale per molte applicazioni tecnologiche e per una transizione verso modelli più sostenibili.

Un evento da non perdere per chiunque desideri comprendere meglio il ruolo della plastica e partecipare attivamente al dibattito.

Deus Ex Plastica _ Locandina Evento