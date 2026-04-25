Lavena Ponte Tresa celebra la Libertà e i suoi giovani: il successo del “Battesimo Civico”
La cerimonia ufficiale per la Festa della Liberazione. Un momento di grande partecipazione popolare che ha visto protagonista la nuova generazione di cittadini
La comunità di Lavena Ponte Tresa si è riunita questa mattina in Piazza don Attilio Sangiorgio per onorare l’81° anniversario della Liberazione. La manifestazione, baciata dal bel tempo, ha registrato una buona partecipazione di pubblico, con molti cittadini accorsi per condividere i valori di libertà e democrazia fondanti della nostra Repubblica.
Il Battesimo Civico dei diciottenni
Il cuore della celebrazione, iniziata alle ore 11:00, è stato il tradizionale “Battesimo Civico dei Diciottenni”. L’Amministrazione Comunale ha voluto accogliere ufficialmente i giovani residenti che entrano nell’età adulta, consegnando loro i simboli della cittadinanza attiva in un contesto di profondo significato storico.Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco, Arch. Massimo Mastromarino, e l’Assessore ai Rapporti Istituzionali, Dott.ssa Silvia Zocchi, che hanno sottolineato l’importanza del passaggio di testimone della memoria alle nuove leve.
Un momento di convivialità
Come da programma, la solennità istituzionale ha lasciato spazio a un momento di festa collettiva. Al termine dei discorsi ufficiali, la Pro Loco ha offerto a tutti i presenti una pastasciutta, trasformando la piazza in un luogo di incontro e convivialità per l’intera cittadinanza.Nonostante fosse stata prevista la Sala Polivalente di Via Colombo come alternativa in caso di maltempo, il successo dell’evento all’aperto ha confermato ancora una volta il forte legame della comunità di Lavena Ponte Tresa con le proprie radici e il proprio futuro.
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