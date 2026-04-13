Lavori di pavimentazione sulla A8: chiude per una notte il tratto tra Castronno e Cavaria

Nuovi interventi di manutenzione lungo l’autostrada A8 Milano-Varese comporteranno alcune modifiche alla viabilità nella serata di giovedì 16 aprile. Per consentire lo svolgimento dei lavori di pavimentazione, la società Autostrade per l’Italia ha programmato la chiusura del tratto compreso tra gli svincoli di Castronno e Cavaria, limitatamente alla carreggiata in direzione Milano. Il provvedimento sarà attivo dalle ore 21:00 di giovedì fino alle ore 5:00 di venerdì 17 aprile.

I dettagli della chiusura notturna

Il cantiere si inserisce nel piano di ammodernamento e rifacimento del manto stradale della “Laghi”. La chiusura notturna è stata pianificata per ridurre al minimo l’impatto sul traffico pendolare, tuttavia chi si troverà a viaggiare verso il capoluogo lombardo dovrà tenere conto delle deviazioni obbligatorie. Il traffico verrà deviato sulla viabilità ordinaria allo svincolo di Castronno, con percorsi alternativi differenziati a seconda della tipologia di mezzo e della destinazione finale.

Percorsi alternativi per i veicoli leggeri

Per le auto e i mezzi con massa inferiore a 3,5 tonnellate, l’itinerario consigliato prevede l’uscita obbligatoria a Castronno. Da qui, i conducenti potranno immettersi sulla statale SS341 seguendo le indicazioni verso Solbiate Arno e Cavaria. Una volta raggiunto l’abitato di Cavaria, sarà possibile rientrare regolarmente in autostrada A8 per proseguire la marcia verso Milano.

Deviazioni per i mezzi pesanti e verso la Gattico

Più articolato il percorso per i mezzi pesanti sopra le 3,5 tonnellate. Dopo l’uscita a Castronno, il traffico dovrà attraversare gli abitati di Gallarate e Cavaria percorrendo via XXV Aprile, via Carabelli e via De Gasperi. Da qui si dovrà proseguire sulla statale 33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, per poi immettersi sulla statale 336 della Malpensa e rientrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio. Per chi invece è diretto verso la Diramazione Gallarate-Gattico (D08), il consiglio è di percorrere la viabilità ordinaria verso Jerago con Orago, Besnate e immettersi sulla D08 direttamente alla stazione di Besnate.