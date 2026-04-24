Lavori in autostrada A8: lo svincolo di Castellanza si rinnova tra lunedì e sabato

Le infrastrutture stradali del territorio si rinnovano con un piano di interventi tecnici mirati alla modernizzazione. Sulla A8 Milano-Varese, per consentire le attività di potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, è stata programmata una serie di modifiche alla viabilità che interesseranno lo svincolo di Castellanza durante le ore notturne della prossima settimana.

Il calendario degli interventi notturni

I lavori inizieranno lunedì 27 e martedì 28 aprile. In queste due serate, nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 5:00 del mattino, lo svincolo di Castellanza rimarrà chiuso esclusivamente per chi deve immettersi in autostrada in direzione Milano. Per gestire il flusso di traffico verso il capoluogo, la società Autostrade consiglia come percorso alternativo l’ingresso allo svincolo di Legnano.

Chiusure estese da mercoledì a sabato

Una seconda fase del cantiere scatterà dalle ore 21:00 di mercoledì 29 aprile, protraendosi fino alle 5:00 di sabato 30 aprile. In questo intervallo di tempo, lo svincolo di Castellanza sarà interdetto sia in entrata verso Milano, sia in uscita per i veicoli provenienti da Milano. La pianificazione degli interventi notturni è stata studiata per permettere lo svolgimento delle opere garantendo al contempo i margini di sicurezza necessari per le maestranze e l’utenza.

Le alternative per la circolazione

Per quanto riguarda la direttrice verso sud, resta consigliato l’ingresso di Legnano. Chi invece viaggia in direzione Varese (provenendo da Milano) e necessita di uscire in quella zona, potrà anticipare l’uscita a Legnano oppure proseguire lungo la A8 per utilizzare lo svincolo di Busto Arsizio, tornando poi verso la propria destinazione tramite la viabilità ordinaria.

Situazione invariata a Gallarate

A margine di queste variazioni temporanee, viene ricordato che prosegue in modalità continuativa la chiusura dell’entrata di Gallarate verso Milano. Anche in questo caso, il provvedimento è legato all’installazione delle nuove barriere antirumore, un’opera di ammodernamento che rientra nel più ampio progetto di riqualificazione delle protezioni fonometriche lungo l’intera tratta autostrada.