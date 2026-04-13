Lavori in corso, cambia la viabilità interna all’Ospedale di Varese
Per consentire lo scarico delle scale mobili del nuovo Day Center 2 la viabilità interna dell’Ospedale di Varese subirà variazioni temporanee tra venerdì 17 e sabato 18 aprile
Il cantiere per la realizzazione del nuovo Day Center 2 all’interno dell’Ospedale di Circolo di Varese entra in una fase operativa che richiederà alcune modifiche temporanee alla circolazione interna. Per consentire le delicate operazioni di scarico e posizionamento delle nuove scale mobili destinate alla struttura in costruzione, la viabilità subirà variazioni significative tra venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026.
I tempi e le zone interessate dai blocchi
Le modifiche scatteranno ufficialmente dalle ore 13:00 di venerdì 17 aprile e si protrarranno per tutta la giornata di sabato 18 aprile. Il provvedimento si è reso necessario per garantire lo spazio di manovra ai mezzi pesanti incaricati del trasporto delle componenti meccaniche del nuovo edificio. In particolare, resterà chiuso il tratto di strada adiacente all’area di cantiere, ovvero la porzione che collega l’ingresso del parcheggio Santa Maria fino a Villa Tamagno.
Personale a terra per gestire il traffico
Per ridurre al minimo i disagi per i pazienti e per chi deve raggiungere i vari padiglioni, l’impresa costruttrice ha previsto un piano di assistenza specifico. Oltre all’installazione di una segnaletica temporanea ben visibile lungo i viali del nosocomio, sarà presente sul posto personale addetto alla viabilità per indirizzare correttamente i veicoli e i pedoni verso i percorsi alternativi.
L’appello a utenti e personale
La direzione ospedaliera invita tutti i visitatori, i pazienti e gli stessi dipendenti a prestare la massima attenzione alla nuova cartellonistica e a pianificare con leggero anticipo gli spostamenti interni durante le ore di chiusura. La viabilità tornerà alla normalità una volta concluse le operazioni di installazione all’interno del nuovo polo sanitario, tassello fondamentale per il completamento del Day Center 2.
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