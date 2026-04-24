Lavori sulla Diramazione Gallarate-Gattico: chiuso per una notte il tratto tra Besnate e la A8

Nuovi interventi di manutenzione interessano la rete autostradale del Varesotto, con modifiche alla viabilità che coinvolgeranno la parte alta della provincia. Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per permettere i lavori di cura e manutenzione delle essenze arboree lungo la tratta, è stata programmata la chiusura di un intero tratto stradale durante la notte tra lunedì e martedì prossimi.

Chiusura del tratto Besnate-A8

Il provvedimento scatterà dalle ore 21:00 di lunedì 27 aprile e resterà in vigore fino alle 5:00 di martedì 28 aprile. Durante queste ore, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Besnate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese per i veicoli diretti verso Milano. La stazione di Besnate, inoltre, non sarà accessibile in entrata in nessuna delle due direzioni, impedendo l’immissione sia verso l’autostrada dei Laghi che verso la A26 in direzione Genova e Gravellona Toce.

I percorsi alternativi suggeriti

Per chi viaggia sulla Diramazione verso Milano, l’uscita obbligatoria sarà a Besnate. Da qui, Autostrade per l’Italia consiglia di seguire la viabilità ordinaria percorrendo la SP26, la Statale 33 del Sempione e la Statale 341 verso Gallarate, per poi immettersi sulla SS336 della Malpensa ed entrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio. Per chi invece deve entrare a Besnate verso Varese, gli svincoli consigliati sono quelli di Solbiate Arno o Gallarate sulla A8, mentre per chi è diretto verso la A26 l’alternativa è l’ingresso di Sesto Calende Vergiate.

Cantieri aperti a Gallarate

La società Autostrade ricorda che queste operazioni di manutenzione si inseriscono in un contesto viabilistico già parzialmente limitato da altri interventi strutturali. Rimane infatti chiusa in modalità continuativa l’entrata dello svincolo di Gallarate verso Milano, necessaria per completare l’installazione delle nuove barriere antirumore lungo il tratto cittadino dell’autostrada.