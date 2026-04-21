Lavoro nero, alcol a minori e altro: nei guai due locali di Gallarate

Nel pomeriggio del 18 aprile la Polizia di Stato di Gallarate e la Polizia Locale hanno svolto un’attività finalizzata alla verifica del rispetto delle norme di settore e della sicurezza pubblica.

I controlli hanno permesso di verificare diverse irregolarità: due esercizi pubblici sanzionati per gravi violazioni, un lavoratore irregolare, un caso accertato di somministrazione di alcolici a minori e il sequestro di merce derivante da commercio abusivo, oltre all’avvio di verifiche strutturali per il mancato rispetto delle norme antincendio.

Nel primo locale ispezionato, un ristorante etnico, gli agenti hanno riscontrato uno scenario di irregolarità di natura amministrativa e igienico-sanitaria. Oltre alla mancata esposizione dei prezzi nel menù e all’assenza degli attestati HACCP, fondamentali per la sicurezza alimentare, è stata accertata la presenza di un lavoratore non regolarizzato.

Inoltre, il locale presentava lacune strutturali in merito alla valutazione dell’impatto acustico e alla sorveglianza.

Nel secondo locale, un bar zona centro, gli agenti hanno documentato la vendita di alcol a minorenni. Anche in questo caso sono state riscontrate irregolarità relative al requisito della sorvegliabilità e all’impatto acustico. Inoltre, la gravità delle violazioni si è estesa anche alla sicurezza antincendio: a causa delle violazioni rilevate, sono stati avviati ulteriori accertamenti tecnici in collaborazione con i competenti uffici comunali.

“L’attività delle Forze dell’Ordine ha interessato anche il settore del commercio ambulante. Un venditore del settore non alimentare è stato sanzionato con conseguente sequestro della merce ed emissione di un ordine di allontanamento, a tutela del decoro urbano e del commercio regolare”.