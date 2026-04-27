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Le biciclette del Giro-E sul Lago Maggiore: la pedalata da Angera verso Verbania

Una vetrina internazionale per il territorio che unisce la promozione turistica alla mobilità sostenibile e alla salvaguardia ambientale

Angera - ph. Giorgio Crosta

Sarà una sfida che unisce la bellezza del Lago Maggiore, l’ambiente e tecnologia. Angera ospita il 22 maggio la partenza di una tappa del Giro-E, evento collaterale che del Giro d’Italia segue il percorso della gara professionistica Alessandria-Verbania.

Numerose squadre, composte da ex campioni del ciclismo, esponenti dello sport, del giornalismo e della politica, percorreranno su biciclette a pedalata assistita l’ultimo tratto del tragitto, circa 50 km, prima del passaggio dei corridori del Giro d’Italia.

Riflettori puntati dunque sulle eccellenze locali grazie a una copertura mediatica di rilievo nazionale e internazionale. L’assessore alla Cultura e al turismo Cristian Marzetta sottolinea l’importanza dell’evento per il Comune sul Verbano: «L’adesione a questo evento nasce dalla volontà di valorizzare, su scala nazionale ed internazionale, tutte le bellezze ed eccellenze della nostra Città. Si tratta di un’occasione unica, che consentirà ai partecipanti di vivere un’esperienza coinvolgente ed indimenticabile».

Il cuore logistico della manifestazione sarà il Green Fun Village, allestito sul lungolago di piazza Garibaldi. Quest’area, costruita con materiali ecosostenibili, funzionerà come un centro di intrattenimento e informazione dove stand e giochi sensibilizzeranno il pubblico sui temi della mobilità dolce e della tutela ambientale. Il villaggio offrirà inoltre un palco per le realtà del territorio, dando modo a scuole, associazioni e progetti locali di farsi conoscere dai visitatori e dai residenti.

La sindaca Marcella Androni precisa le opportunità per il tessuto produttivo: «Il Comune di Angera avrà a disposizione spazi per promuovere attività commerciali e turistiche del territorio. Invitiamo pertanto chi fosse interessato a sponsorizzare l’iniziativa a consultare la documentazione disponibile sul sito del Comune».

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Pubblicato il 27 Aprile 2026
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