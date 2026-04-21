Le bocce dei nonni conquistano i ragazzi di “DesTEENazione”, il nuovo centro giovanile di Varese
L'ex centro diurno anziani di via Maspero diventa spazio per i giovani dagli 11 ai 21 anni: aula studio, laboratori, biblioteca. E un campo di bocce riscoperto per caso
C’è stato un momento, nell’inaugurazione del centro DesTEENazione, l’ex centro diurno anziani di via Maspero a Varese da oggi centro di aggregazione giovanile, in cui gli adulti hanno finito i discorsi e i ragazzi hanno cominciato ad occupare davvero lo spazio: mentre le autorità erano ancora dentro a scambiarsi le ultime parole di circostanza, fuori alcuni dei ragazzi delle scuole invitate hanno scoperto il campo di bocce. Era quello degli anziani, quando l’edificio era il centro diurno, e i ragazzi ci si sono buttati dentro senza troppi preamboli.
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È un’immagine che racconta la realtà meglio di qualsiasi discorso: un gioco ingiustamente considerato “da vecchi”, in un posto per giovani, giocato con una naturalezza che non ha bisogno di essere spiegata.
Il centro è pensato per chi ha dagli 11 ai 21 anni. Aprirà ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 19, e il sabato dalle 9 alle 19. Dentro ci sono un’aula studio, spazi per laboratori, giochi da tavolo comunitari e una piccola biblioteca. La presenza degli educatori non è di sorveglianza ma di accompagnamento: figure che possono aiutare i ragazzi a pensare, non a stare fermi. La libertà, in questo senso, è dichiarata nel progetto. Si entra, si sceglie come stare, si può studiare o semplicemente esserci.
Parlando con alcune ragazze fuori dall’inaugurazione, emerge quasi subito una lettura pratica e concreta di quel che il centro potrà diventare: la sua posizione — vicina alla stazione degli autobus extraurbani — suggerisce una prima utenza naturale, vale a dire i pendolari scolastici che arrivano da fuori Varese e aspettano i collegamenti in orari spesso scomodi. Invece di restare sul marciapiede, potranno fermarsi qui, aprire i libri, incontrare i compagni. Un’intuizione spontanea, non pianificata dagli adulti, che dice molto su come i diretti interessati immaginino già lo spazio.
Sul campo di bocce, nel frattempo, continua la partita.
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