Le case “full-electric“ di Gavirate dove saltano gli elettrodomestici: i residenti scrivono ad Enel

Case di nuovissima concezione, a bassissime, se non assenti emissioni, abitazioni tirate su solo pochi anni fa in una zona di Gavirate a poca distanza dalla chiesa della Trinità, quella che si incontra sulla destra provenendo da Varese lungo la strada statale 394. Una decina di unità abitative costruite lungo la via Don P.Fantoni. Alcuni residenti però da tempo lamentano problemi piuttosto seri che afferiscono proprio il “fiore all’occhiello” di queste residenze e di ciò che le caratterizza, cioè la principale se non unica fonte di approvvigionamento energetico, l’energia elettrica, «una situazione di grave disagio, che mette a rischio la sicurezza elettrica delle nostre abitazioni», dicono i residenti.

E difatti uno dei proprietari, Marco Porta, per segnalare il problema e sollecitare un rimedio, ha scelto di rendere pubblica la questione contattando la redazione di Varesenews anche a nome di altri residenti. Il tutto a fronte di reiterate comunicazioni via posta intercorse con l’azienda fornitrice dell’elettricità. «Tra il 2019 e il 2023, la nostra via ha visto la nascita di 10 nuove unità abitative “full-electric”, ovvero prive di gas. Tuttavia, la rete elettrica non è stata adeguata all’aumento di carico, causando continui e pesanti cali di tensione che impediscono le normali attività quotidiane, come cucinare o illuminare adeguatamente casa». E non è tutto.

«La cosa più grave», continua Marco Porta «è che il gestore è pienamente consapevole del problema. In risposta a una nostra prima segnalazione di ormai due anni fa Enel ha ammesso ufficialmente che la fornitura è insufficiente e al di sotto dei limiti legali di tolleranza. Nonostante questa esplicita ammissione di inadempienza, nulla è cambiato. Questa negligenza non è solo un disagio, ma un pericolo concreto per i nostri elettrodomestici. Gli sbalzi continui rischiano di danneggiare irreparabilmente le costose schede elettroniche di pompe di calore e piani a induzione, strumenti indispensabili in case che dipendono totalmente dall’elettricità. Personalmente, ho già subito un danno irreparabile all’asciugatrice, che sono stato costretto a sostituire».

Conclude Porta: «È inaccettabile che nel 2026, mentre si spinge verso la transizione energetica, i cittadini vengano lasciati con una rete elettrica fuori norma e potenzialmente dannosa, nonostante le ammissioni del gestore stesso». Una delle comunicazioni a cui il lettore fa riferimento è stata inviata anche all’ufficio tecnico del Comune di Gavirate nel marzo scorso. Il sindaco di Gavirate Massimo Parola, contattato dal giornale, si è attivato per verificare il caso.

«Premetto che la questione si riferisce di fatto a servizi fra privati», spiega il sindaco. «Ma da quanto risulta agli uffici, alla base della problematica vi sarebbe l’inadeguatezza di una cabina elettrica, quella di via Trinità, che si trova sopra ad un torrente e dovrà venire spostata in una zona più idonea e fuori da rischi legati a dissesto idrogeologico. La società di distribuzione elettrica (Enel) ha già presentato la richiesta per la realizzazione di una nuova cabina elettrica e la Commissione paesaggio del Comune ha già dato il via libera: la pratica ha dunque il nulla osta da parte dell’amministrazione comunale. Manca solo il passaggio legato all’edificazione della nuova cabina elettrica. Spetta all’azienda fare il passo successivo».