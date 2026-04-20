Le domande del Comitato Territoriale Malpensa sulla chiusura della pista dell’aeroporto

Il Comitato Territoriale Malpensa pone una serie di domande (a cominciare dalla durata del periodo) sulla chiusura della pista dell’aeroporto di Malpensa per lavori. I lavori dovrebbero terminare al 9 maggio, data confermata settimana scorsa.

Riceviamo e integralmente pubblichiamo

MALPENSA e le manutenzioni: fino a quando?

PROMEMORIA per il cittadino che si pone interrogativi

Anche il più ignaro dei cittadini, a nord a e sud dell’aeroporto, si sarà reso conto di un improvviso aumento del rumore, da un mese a questa parte, dovuto al sorvolo aereo.

Un paradosso, tenuto conto della cosiddetta “sperimentazione” delle nuove SID, che vedeva una miracolosa diminuzione dei cittadini assordati, nonostante non si abbia, ad oggi, avuto notizia delle disposizioni che il Tavolo Tecnico della Commissione Aeroportuale – con il CUV- avrebbe dovuto deliberare per i decolli verso Ovest .

Ricordiamo quindi che la pista 35L/17R, vale a dire la pista ad ovest, o la cosiddetta “seconda pista” , è chiusa per manutenzione , ufficialmente, dal 16 marzo sino al 09 di Maggio. Ci chiediamo quindi come mai il Notam A1189/26 e il seguente A1806/26 – pubblicati sul sito www.deskaeronautico.it, riportano un periodo di chiusura che intercorre dal 16 marzo 2026 al 10 giugno 2026.

Circa 1 mese in più rispetto a quanto dichiarato da ENAC, per un totale di quasi 3 mesi. Vale a dire 1/4 di anno !

E nel frattempo i cittadini stanno patendo e patiranno, sino tale data, un peggioramento del disturbo da rumore aeroportuale, considerando che il numero di voli riallocati su Milano Linate non è chiaro.

• In quanto consiste l’annunciata riduzione della capacità complessiva dello scalo ?

• quanti sono i movimenti previsti nel trimestre 16marzo-10giugno?

• E’ stata fatta una valutazione del rumore adeguata ai movimenti di tale periodo, con particolare riguardo ai voli notturni ?

• I sindaci dei Comuni interessati dalle SID – nord e sud- in atterraggio e decollo dalla pista 35R/ 17L, hanno chiesto e preteso che venisse effettuata una corretta valutazione del rumore, alla luce dell’utilizzo di una sola pista? Uno scenario, ad esempio, con extra voli, modellizzato con AEDT, da comparare con la realtà operativa della “single runway”.

Riproponiamo delle basilari domande:

1- Numerosi decolli sono avvenuti da inizio pista e/o da punti intermedi, come risulta peraltro da molteplici casi reali ? (riscontrabili sul sito specializzato flightradar24.com).

2- I decolli avvengono a spinta piena e/o ridotta, con riduzione a 800/1000/1500 piedi?

3- Quale tipologia di procedure iniziali di salita ( ICP-Initial Climb Procedure) è stata imposta alle varie tipologie di aeromobili?

4- L’arco diurno e notturno dei movimenti, con l’autorizzazione e l’assegnazione di nuovi SLOT (banda oraria dei decolli), deve implicare analisi aggiuntive sulle ricadute acustiche e atmosferiche?

5 – E’ stata eseguita altresì un’analisi del rischio terzi ( con Index Matrix) derivante dall’attuale operatività’?

CITTADINI di Lonate Pozzolo, Somma Lombardo, Casorate Sempione ed Arsago Seprio, ci interessa la vostra opinione.

COMITATO TERRITORIALE MALPENSA

Il Presidente: Marziali Patrizia

Per condivisione dei contenuti, aderiscono i seguenti comitati e associazioni:

_ Comitato dei Cittadini di Varallo Pombia per l’Aeroporto di Malpensa

_ Amici della Terra O.D.V.

_ Comitato Salviamo Gli Alberi di Gallarate

_ Comitato SalviAMO la Brughiera

_ Gruppo Territoriale NO Alla Grande Malpensa