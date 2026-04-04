Le fiamme bruciano un ettaro del Parco Pineta

L’incendio che si è propagato sui monti di Laveno Mombello non è stato l’unico rogo che ha interessato la provincia di Varese sabato 4 aprile. In mattinata, le fiamme sono divampate anche nei boschi del Parco Pineta all’interno del Comune di Venegono Inferiore. (Foto in copertina di repertorio)

L’incendio si è esteso su un’area ampia poco più di un ettaro. Per contenere la diffusione delle fiamme sono intervenuti i volontari antincendio boschivo e i vigili del fuoco. In azione anche l’elicottero, che ha effettuato una trentina di lanci d’acqua per arrestare l’avanzata del fuoco.

Al momento la situazione risulta sotto controllo e sono in corso le attività di bonifica. «Le cause dell’incendio – spiega il presidente del Parco Pineta Mario Clerici – sono ancora sconosciute. Ringrazio i volontari e gli operatori del sistema di gestione delle emergenze, che anche oggi hanno fatto la differenza».