Le “pillole di musica” di Giorgio Rodolfo Marini. Tra miracoli e cura dell’anima

Reazioni a catena: è questo, probabilmente, quello a cui ha pensato il 19 aprile Giorgio Rodolfo Marini, medico e direttore d’orchestra, quando ha assistito alla prima de “Il Miracolo delle rose”. Nuova opera musicale psico-spirituale composta da Roberto Carnaghi e rappresentata nella Chiesa dei SS. Giovanni Battista e Maurizio di Caravate.

Gli amici come “anelli” di una successione di intenti comuni artistici, e le reazioni come risposta all’ondata emotiva generata dalla compenetrazione di testi e note.

Primavera ed estate sono stagioni favorevoli per i concerti open air: programmi?

«Come Fondazione “Jupiter” stiamo lavorando ai concerti d’estate intorno ai laghi insubrici: Varese, Maggiore, Lugano, d’Orta. In autunno, invece, ci sarà la nuova stagione con l’Insubria Chamber Orchestra e solisti d’eccellenza. A partire dal chitarrista Giulio Tampalini con musiche, anche, di Marco Nodari. Il 2 maggio ci potrete ascoltare a Luino, alle 21 al Santuario della Madonna del Carmine, nella rassegna musicale dedicata a Paul Baumgartner, con un programma trasversale: Vivaldi, Bach, Mozart, Rossini, Verdi, Bizet. Il 3 maggio, invece, saremo a Milano, alle ore 16 nella Chiesa del Pio Albergo Trivulzio, all’interno del cartellone del Milano Festival Chamber Orchestra. Il programma va dal Barocco al Verismo».

Maestro, lei ha partecipato come spettatore alla prima de “Il Miracolo delle rose”: le sue impressioni?

«Conosco Roberto Carnaghi da quarant’anni. Da quando, giovani studenti, ci ritrovavamo in via Parravicini, a Varese, per prendere lezioni di pianoforte dal mitico Cesare Castellani. Anni dopo, lo scoprii compositore e, in questo caso, autore di libretto e musica de “Il Miracolo delle rose”. E’ stata una rappresentazione di grandissimo successo, convincente e commovente. Con una musica bellissima e coinvolgente ispirata alla vita di Santa Elisabetta d’Ungheria e del marito Ludovico IV di Turingia, figure vissute nel XIII secolo. Un’opera intensa della durata di quasi due ore con trenta brani in successione scritti in latino. Chiesa strapiena».

Lei lascia intendere che la sua presenza non fosse causale: lavori in corso?

«In effetti, la serata è stata un’occasione per incontrare nuovamente tanti amici. Da qui è nata l’idea di riproporre “Il Miracolo delle rose”, diretta il 19 aprile da Matteo Magistrali alla testa dell’Orchestra “Antonio Vivaldi” di Sondrio e del coro, con lo stesso cast, l’Insubria Chamber Orchestra, che dirigo, e la produzione della Fondazione “Jupiter”. D’altronde, il lavoro è così bello che sarebbe un peccato non riproporlo in provincia e oltre: ora, siamo alla ricerca di location e sponsor. Insomma, una volta che si siamo incontrati nuovamente è stato spontaneo porsi una domanda: “Perchè non lo facciamo tutti insieme?».

Sul palco, tra i tanti, anche Marco Cadario all’organo ed Elena Guarneri all’arpa: lei ha sempre creduto nella “rete” tra istituzioni e persone. Ci crede ancora?

«La rete è fondamentale, ma bisogna trovarsi con le persone giuste con le quali connettersi: cosa non semplice perché bisogna vibrare della stessa energia. Comunque, continuo a crederci. Al concerto di Caravate ho trovato un ambiente accogliente, sorridente e ispirato dalla volontà di non fare solo musica, ma di inviare messaggi positivi di armonia e bellezza. Artisti uniti dallo stesso Roberto Carnaghi, networker e concertatore anche della “rete”».

Lei è stato un agitatore culturale della Varese degli anni Novanta con l’Associazione “Jupiter” e rassegne musicali estive raffinate: rimpiange quei tempi?

«No, perché oggi si può lavorare molto più “liberamente” rispetto a tanti anni fa. Inoltre, anch’io sono diverso perché il passare degli anni, forse, porta ad una certa saggezza. E’ vero, tempo fa sono stato un “agitatore” culturale, ma lo sono anche oggi con la Fondazione “Jupiter”: in cinque anni, abbiamo tenuto più di duecento concerti. Nello stesso tempo, è aumentata anche la sensibilità del pubblico: quarant’anni fa esisteva una élite troppo elitaria; da anni la qualità è leggermente diminuita, ma numero di ascoltatori ed esecutori è aumentato. Sceglie i suoi repertori con particolare cura: Mozart e Pergolesi, Bach e Vivaldi».

Il Novecento di Rota e Morricone, Respighi e Prokofiev e molta musica contemporanea. La spiritualità può essere una bussola per questi nostri tempi?

«Lo sottolineo tre volte: sì, sì e sì. Dev’essere una bussola della contemporaneità. E’ questa la direzione da seguire dopo tanti, troppi, anni di ubriacatura da materialismo. Nel mese di dicembre 2025, la Insubria Chamber Orchestra ha festeggiato il suo cinquantesimo concerto nella sala “Giuseppe Verdi” del Conservatorio di Milano: abbiamo un po’ di storia alle spalle e così abbiamo deciso di rilanciare l’immagine della compagine con una nuova stagione di concerti autunnali e un nuovo sito: www.ico-music.music. È in fase di costruzione, ma la Home Page è già visibile».

Dal 2019 al 2024 ha pubblicato undici cd alternando, sul palco, solisti d’impatto come Anna Maria Cigoli, Bruno Canino, Davide Alogna e Carlo Levi Minzi: dobbiamo aspettarci altro?

«Preferisco le incisioni live, perché sono più vere. Nel 2027 si festeggerà il bicentenario della morte di Ludwig van Beethoven: vorrei affrontare tutte e nove le Sinfonie, ma so già che sarà impossibile. Mi dedicherò a quelle più conosciute. Poi, sono attratto dai compositori contemporanei, soprattutto italiani, come Roberto Molinelli, Paolo Coggiola, Andreina Costantini, lo stesso Carnaghi».

Lei è musicista e medico: oltre a pillole e sciroppi prescrive anche ascolti musicali?

«(Ride) Prevalentemente! Perché ascoltare musica arricchisce l’anima. E questa sta alla base della salute del corpo. Ho studiato Medicina proprio con questo scopo: se non sai come funziona il corpo umano, non puoi conoscere l’uomo. E’ per questo che considero la Medicina una disciplina umanistica. La musica, essendo cura dello spirito, è anche cura del corpo».