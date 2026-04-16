Le rondini a Bodio Lomnago, amiche fedeli e discrete: storie di nidi, ritorni e vita condivisa

C’è qualcosa di profondamente familiare nelle rondini. Non solo annunciano la bella stagione, ma tornano ogni anno negli stessi luoghi, come ospiti puntuali che conoscono già la strada di casa.

Nelle foto di Franco Aresi ci sono le rondini che ci piace pensare si siano affezionate a Bodio Lomnago, e quindi siano tornate a farci visita.

Il loro legame con gli spazi abitati è sorprendente. Le rondini costruiscono i nidi con fango e saliva, modellandoli con pazienza sotto tetti, porticati e nelle stalle. Sono piccole architetture resistenti, spesso riutilizzate anno dopo anno. Non è raro che una coppia torni esattamente nello stesso punto della stagione precedente, sistemando e rinforzando il vecchio nido invece di costruirne uno nuovo.

Questa fedeltà ai luoghi racconta molto del rapporto tra rondini e presenza umana. Per secoli hanno trovato nelle case e nelle cascine un ambiente ideale, fatto di ripari sicuri e abbondanza di insetti. Oggi, però, questo equilibrio si è fatto più fragile: la riduzione degli spazi adatti e l’uso diffuso di pesticidi hanno reso più difficile la loro presenza, rendendo ogni nido ancora più prezioso.

Ma le rondini non sono solo creature abitudinarie: sono anche profondamente sociali. Prima della partenza autunnale si radunano in gruppi numerosi, spesso allineate sui fili elettrici. Sono momenti che sembrano sospesi, quasi silenziosi, ma in realtà fondamentali: servono a coordinare la migrazione e a proteggersi dai predatori. Una sorta di comunità temporanea, che si forma e si scioglie seguendo il ritmo delle stagioni.

Anche nella vita di coppia mostrano una sorprendente dedizione. Durante la stagione riproduttiva, maschio e femmina collaborano senza sosta: costruiscono il nido, si alternano nella cova e soprattutto nutrono i piccoli con un continuo via vai di insetti catturati in volo. Guardarle, mentre sfrecciano basse o si fermano in fila sui cavi, significa osservare una forma di convivenza silenziosa tra natura e quotidianità. Le rondini non fanno rumore, ma raccontano molto: di ritorni, di legami e di un equilibrio che vale la pena custodire.