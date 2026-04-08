Le Serate musicali del liceo Manzoni di Varese si spostano nella chiesa di San Vittore a Casbeno

Per il quarto appuntamento delle Serate musicali del Liceo Manzoni, la rassegna si sposta in un nuovo e suggestivo palcoscenico: la chiesa di San Vittore in Casbeno, cornice ideale per un programma interamente dedicato alla musica barocca.

Il concerto, intitolato “At the King’s Court”, vedrà esibirsi i Maestri Massimiliano Broglia (controtenore), Matteo Villa (tromba barocca) e Alessandra Chiarillo (organo).

Il programma, che prevede composizioni di Henry Purcell e Georg Friedrich Händel, sarà un affascinante viaggio sonoro nella musica della corte inglese tra Sei e Settecento, tra eleganza e virtuosismo.

Una serata che rievoca lo splendore e la raffinatezza delle corti reali britanniche anche attraverso le maestose sonorità delle 1702 canne dell’organo prodotto dalla ditta Mascioni di Cuvio.

Serata di beneficenza in sostegno all’Associazione Tincontro.

Ingresso libero previa prenotazione a: eventi.musicale@liceimanzoni.it