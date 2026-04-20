“Le tante minacce per orto e frutteto“: se ne parla al Centro Anziani di Maccagno con Pino e Veddasca

Venerdì 24 Aprile 2026 con inizio alle ore 20:45, l’Associazione di Volontariato Solidarietà ODV mette ancora una volta a disposizione propria sede di Via Mameli 2 a Maccagno per parlare di un argomento di sicuro interesse per coloro che si dilettano a lavorare con orti e frutteti. Grazie alla collaborazione della libera Associazione “La Campagna” di Germignaga, sarà a Maccagno il dr. Fabrizio Ballerio, dottore agronomo che da sempre collabora con i volontari germignaghesi.

Il titolo della serata è già un programma: “Piante ed organismi esotici nocivi: la lotta è difficile, la convivenza obbligata”. Si parlerà quindi delle insidie con cui si trova a combattere chiunque di diletti a coltivare la terra e a raccoglierne i frutti.

Il cambiamento climatico è il primo (ma non l’unico) tra i responsabili di questa vera e propria invasione. Conoscere le problematiche è importante non tanto per eliminarle, ma quantomeno per imparare a contenerle e a mettere in atto comportamenti virtuosi. E, certamente, per imparare a conviverci. «Sempre più persone legano il loro tempo libero alla cura e alla passione per la terra, nelle sue diverse accezioni», dice Fabio Passera, Presidente dell’Associazione Solidarietà.

«Ecco perché abbiamo raccolto l’invito a ospitare questa serata da parte degli amici de “la Campagna”, da anni impegnati nella cura di orti e frutteti. La loro esperienza unita agli insegnamenti di Fabrtizio Ballerio, sono certo risveglierà l’interesse di molti nostri concittadini. Per la nostra Associazione, una nuova occasione per confermarsi il luogo ideale per incontrarsi e confrontarsi. Per combattere la noia di una sera davanti alla Tv, vi invitiamo a partecipare a un dibattito che si preannuncia interessante». L’ingresso alla serata è libero e aperto a tutti