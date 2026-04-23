L’“elenco dei difetti“, le liti, i graffi a Varese la notte di Natale: prima la denuncia, poi il processo per maltrattamenti e violenza sessuale

Lo aveva conosciuto sei anni prima sul posto di lavoro. Un anno di frequentazione, poi la relazione stabile. All’inizio, racconta lei – classe 1991 – «sembrava il ragazzo perfetto». Con il tempo, però, il rapporto si incrina: litigi frequenti, rientri notturni del compagno, spesso ubriaco. «Quando tornava il sabato sera si finiva alle mani», ha riferito in aula dinanzi al Collegio di Varese giovedì 23 aprile, ricordando anche due episodi in cui le sarebbero rimasti segni evidenti sul braccio.

Da parte sua, la ragazza, ammette un solo gesto: «L’ho strattonato una volta».

Secondo il suo racconto, le violenze si accompagnavano a umiliazioni verbali. L’uomo, il compagno, le avrebbe ripetuto di non essere «all’altezza», arrivando a stilare elenchi di difetti della compagna scritti nero su bianco su fogli di carta. E ancora minacce: «Andrai via da Varese strisciando».

Il culmine la sera del 25 dicembre 2023. I due si erano lasciati il primo dicembre, per poi tornare insieme poco dopo. Quella notte, dopo essere rientrato, lui avrebbe preteso un rapporto sessuale, inizialmente consenziente. Ma durante l’incontro, sostiene la donna, l’uomo avrebbe iniziato a provocarla con allusioni a presunti tradimenti. «Ho cercato di rialzarmi e mi ha strappato la maglietta», ha raccontato. Nel tentativo di fuggire, sarebbe stata inseguita e filmata. «Ho chiamato più persone chiedendo aiuto».

La situazione degenera: lui – è il racconto pronunciato in aula oggi, 23 aprile, dalla parte offesa assistita dall’avvocato Rossella Bonoldi – le avrebbe messo le mani al collo e la schiaffeggia. La donna tenta di calmarlo contattando in videochiamata la figlia minore dell’uomo, senza esito. Non riuscendo a ottenere risposta dal vicino e con madre e sorella malate (ma comunque distanti da Varese), chiama il padre, che allerta le forze dell’ordine. Sul posto interviene la polizia: vengono scattate fotografie che documentano graffi sul collo, acquisiti anche screenshot del cellulare.

Secondo quanto emerso, l’uomo (difeso dall’avvocato Fabio Fiore) avrebbe poi procurato da solo graffi sul proprio corpo, chiamando successivamente l’ambulanza.

In aula sono stati ricostruiti anche precedenti episodi. La madre della donna ha ricordato l’estate 2023, quando la figlia, in vacanza a Cagliari, indossava maglie lunghe per coprire lividi, giustificati come incidenti sul lavoro, dove assiste ragazzi con alterazioni psicomotorie. Una collega ha confermato di aver notato segni sul corpo della giovane, ricevendo da lei il racconto di una lite con l’imputato.

Agli atti anche una lettera inviata dalla donna il giorno prima del litigio (dunque il 24 dicembre 2023), in cui chiedeva all’uomo di sposarla. Un elemento che restituisce la complessità di una relazione segnata, secondo l’accusa, da un progressivo deterioramento fino alla violenza, ma anche da una relazione che non sembra essersi interrotta ancora del tutto: la parte offesa ha confermato la frequentazione con l’imputato fino al marzo scorso; e alla domanda del difensore dell’imputato in merito alle motivazioni di una mancata denuncia diretta da parte sua (la fece il padre alla Polizia), la donna ha spiegato di non aver voluto «mettere nei guai» il compagno «perché gli volevo bene». Il procedimento è aggiornato all’11 giugno