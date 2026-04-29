Letture animate, nebulose e buchi neri nella domenica di Porte aperte al Parco Pineta

Il 3 maggio una nuova Domenica tra Natura e spazio aspetta bambini e famiglie, arricchita da tante Letture animate da vivere nella natura protetta del Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta a Tradate.

Sarà l’occasione per conoscere, tra storie e curiosità, flora e fauna dei boschi prealpini, per scoprire i sentieri dell’area protetta tra giochi e percorsi e anche per avventurarsi in incredibili viaggi per piccoli astronauti alla scoperta di nebulose e buchi neri.

LETTURE ANIMATE

Un pomeriggio tra pagine e natura per scoprire, attraverso il gioco e il racconto, i segreti degli animali e i misteri delle stelle.

Le letture saranno curate dagli edducatori della cooperativa AstroNatura e fanno parte del progetto CostellAzioni finanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto.

DALLE NEBULOSE AI BUCHI NERI

Un appassionante viaggio che ci permetterà di seguire una stella dalla sua nascita sino alla sua spettacolare fine viaggiando tra giganti rosse, nane bianche, pulsar e buchi neri!

Il viaggio prevede una quota di iscrizione, partirà alle ore 15 per i più piccoli, e poi alle 16 e alle 17 per tutti, dai 9 anni, ed è prenotabile a QUESTO LINK.