Leva civica senior, Astuti (Pd): “Troppe criticità, serve un confronto urgente”
Il consigliere del Pd critica il mancato coinvolgimento del Terzo Settore nella nuova misura per gli over 65 e chiede un’audizione immediata per chiarire i contenuti della delibera
La sperimentazione della “Leva civica lombarda senior”, avviata dalla Giunta regionale lo scorso 13 aprile, finisce al centro del dibattito in Consiglio Regionale. Le opposizioni, guidate dal consigliere varesino del Partito Democratico Samuele Astuti, contestano le modalità con cui il provvedimento è stato strutturato e ne chiedono una revisione immediata.
Una tempistica troppo lenta
Sebbene l’audizione con l’assessora alla Famiglia e Solidarietà sociale sia stata fissata per il 18 giugno, Astuti ritiene che la data sia eccessivamente lontana rispetto all’attuazione della misura.
“Il provvedimento è già in fase operativa e presenta criticità evidenti, sia nel metodo sia nel merito — sottolinea il consigliere dem —. Non c’è stata alcuna condivisione preventiva con le realtà interessate durante la fase di elaborazione”.
Il nodo del Terzo Settore
Il punto centrale della critica riguarda l’esclusione degli enti che operano direttamente sul territorio. Secondo Astuti, è inspiegabile il mancato coinvolgimento del Forum del Terzo Settore, che rappresenta l’interlocutore naturale per le politiche di volontariato e cittadinanza attiva.
Per accorciare i tempi del confronto, il consigliere ha proposto:
Un’audizione urgente con il Direttore Generale competente per analizzare i dettagli tecnici.
L’apertura di un tavolo di confronto con tutte le realtà sociali coinvolte.
L’ipotesi sospensione
Se il dialogo dovesse subire ulteriori ritardi, il Partito Democratico è pronto a chiedere un passo indietro formale alla Regione. “Chiederemo alla Giunta di valutare la sospensione della delibera”, conclude Astuti, “per evitare effetti distorsivi su un sistema fondamentale come quello del volontariato lombardo, che non può essere gestito senza il necessario confronto con chi lo vive quotidianamente”.
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