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Busto Arsizio/Altomilanese

L’ex prete dei social Alberto Ravagnani torna a Busto Arsizio al Teatro Sociale con il suo monologo “Una scelta”

L'annuncio è arrivato direttamente dall'ex sacerdote attraverso una storia su Instagram: "Abbiamo deciso di fare una data dello spettacolo a Busto Arsizio, che è il mio posto del cuore"

don alberto ravagnani

Busto Arsizio è la sua «città del cuore». E proprio lì, nella città dove ha trascorso sei anni da prete, Alberto Ravagnani ha scelto di portare il suo spettacolo teatrale prima ancora che a Milano. L’appuntamento è per il 15 maggio al Teatro Sociale, due giorni prima della data milanese.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’ex sacerdote attraverso una storia su Instagram: «Abbiamo deciso di fare una data dello spettacolo a Busto Arsizio, che è il mio posto del cuore», ha detto Ravagnani, ricordando gli anni trascorsi in città. «I primi amori non si scordano», ha aggiunto.

Ravagnani, nato in Brianza nel 1993 e ordinato sacerdote nel 2018, è rimasto legato alla provincia di Varese per il lungo servizio svolto a Busto Arsizio, dove è stato responsabile dell’oratorio San Filippo della parrocchia di San Michele. Proprio in quegli anni, durante il lockdown, aveva iniziato a usare i social per restare in contatto con i giovani, diventando uno dei sacerdoti più seguiti online. A gennaio 2026 la Diocesi di Milano aveva comunicato la sua decisione di sospendere il ministero presbiterale.

Lo spettacolo che porta in scena si intitola “Una scelta” ed è un monologo contemporaneo che affronta i temi della libertà, del cambiamento e della responsabilità. Partendo dalla propria vicenda personale, Ravagnani costruisce un racconto che si apre a domande universali: quanto pesa il giudizio degli altri nelle decisioni che prendiamo? Siamo davvero capaci di scegliere, o seguiamo quello che gli altri si aspettano da noi? Ogni scelta autentica, suggerisce lo spettacolo, è prima di tutto un salto nel vuoto. I biglietti per la data bustese sono già disponibili online.

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Pubblicato il 22 Aprile 2026
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