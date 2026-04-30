Alla fine, è successo davvero. oltre 120 donne si sono ritrovate in piazza Monte Grappa alle 19.30 di mercoledì 29, giorno della premiere di “Il diavolo Veste Prada 2” divise per colore — total white, total black, total red — per una foto di gruppo che ha fermato un momento inaspettato.

Galleria fotografica L’hanno fatto: 124 donne in piazza Monte Grappa per una serata (e una rete) tutta al femminile 4 di 6

Quello che Anna Monochrome, titolare dello studio fotografico Monochrome nel centro di Varese, aveva immaginato come una serata tra poche amiche e che si è trasformato in qualcos’altro: una rete nata in una settimana, tra imprenditrici, commercianti, consulenti e professioniste arrivate da Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Luino e dalla Svizzera.

Insieme alla serata, una raccolta fondi libera a favore di CAOS — Centro Ascolto Operate al Seno ODV, associazione varesina che dal 2003 affianca le pazienti oncologiche e le loro famiglie prima, durante e dopo la malattia.