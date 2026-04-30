L’hanno fatto: 124 donne in piazza Monte Grappa per una serata (e una rete) tutta al femminile
Si sono ritrovate in piazza Monte Grappa mercoledì 29, giorno della premiere di “Il diavolo Veste Prada 2” divise per colore — total white, total black, total red — per una foto di gruppo che ha fermato un momento inaspettato
Alla fine, è successo davvero. oltre 120 donne si sono ritrovate in piazza Monte Grappa alle 19.30 di mercoledì 29, giorno della premiere di “Il diavolo Veste Prada 2” divise per colore — total white, total black, total red — per una foto di gruppo che ha fermato un momento inaspettato.
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Quello che Anna Monochrome, titolare dello studio fotografico Monochrome nel centro di Varese, aveva immaginato come una serata tra poche amiche e che si è trasformato in qualcos’altro: una rete nata in una settimana, tra imprenditrici, commercianti, consulenti e professioniste arrivate da Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Luino e dalla Svizzera.
Insieme alla serata, una raccolta fondi libera a favore di CAOS — Centro Ascolto Operate al Seno ODV, associazione varesina che dal 2003 affianca le pazienti oncologiche e le loro famiglie prima, durante e dopo la malattia.
Dalla chat tra amiche alla sala intera: oltre 120 donne alla première del “Diavolo veste Prada 2”
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