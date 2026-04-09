Librizzi a “Luci a Masnago”: «Il nostro obiettivo restano i playoff. Io negli USA? Prima penso a Varese»

Un capitano a Radio Materia: Matteo Librizzi è stato l’ospite della settimana nello studio di Radio Materia per partecipare a “Luci a Masnago”, la trasmissione di approfondimento dedicata alla Pallacanestro Varese e condotta dal trio formato da Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni. (QUI il profilo Instagram)

Una presenza importante perché ha permesso di approfondire la situazione della squadra di Ioannis Kastritis dopo la dolorosa sconfitta di Trieste e di tracciare l’obiettivo per il match con Sassari e per il finale di stagione. «Sabato il viaggio di ritorno è stato abbastanza mesto – ha detto Libro – ma siamo tornati al lavoro e stiamo preparando la prossima sfida nel modo giusto».

«L‘obiettivo dei play-off rimane per noi una realtà: abbiamo partite da non sottovalutare ma comunque alla nostra portata partendo da Sassari e abbiamo dimostrato di essere una squadra che può davvero vincere contro contro chiunque. Per questo dico che i playoff sono un obiettivo ancora reale e il modo in cui stiamo lavorando testimonia il fatto che ci vogliamo arrivare».

Di Librizzi nelle ultime settimane si è parlato per la possibilità di un trasferimento in estate verso la NCAA nell’ultimo anno possibile (per ragioni anagrafiche) per giocare in un college. Il play-guardia non nega che questa sia una strada ma avverte di prendere con le molle le voci: «Io ho contratto con Varese senza uscite fino al 2028: è vero che ho cambiato procuratore di recente ma non l’ho fatto solo nell’ottica di esplorare la NCAA, c’erano più cose che non andavano. Parlando di America, ho detto anche al mio nuovo agente che la priorità è quella di finire bene l’anno che è abbastanza speciale, nel senso che dopo tanti anni abbiamo la possibilità di tornare ai playoff. Il mio focus principale ora è questo, poi si vedrà: io comunque ho un contratto senza uscite per altri due anni».

CAPITOLO REDBIRD – NBA EUROPE

I tre conduttori hanno dovuto nuovamente affrontare l’argomento relativo alla collaborazione tra Pallacanestro Varese e fondo RedBird nell’ottica di creare una “franchigia” della nascente NBA Europe. In particolare è toccato a Damiano Franzetti fare il punto su una situazione che, però, è ancora estremamente “nebbiosa”. Anzitutto, Luis Scola o la società non possono rilasciare dichiarazioni a riguardo per una sorta di veto sull’argomento stabilito dalla NBA. Poi, a quanto risulta a VareseNews, sul piatto non ci sarebbe la cessione del titolo sportivo: Scola stesso avrebbe posto come condizione che Varese rimanga la sede principale della squadra e delle operazioni (poi ci sarà da capire dove eventualmente giocare le partite NBA Europe) ma anche degli incontri di campionato italiano.

Inoltre è ancora tutta da valutare la collaborazione tra la Pallacanestro e RedBird: per il momento infatti non si starebbe parlando di una acquisizione di quote ma piuttosto di una “supersponsorizzazione” da parte del fondo di Jerry Cardinale così da poter creare una formazione competitiva. Il tutto, è bene sottolinearlo, con tutti i condizionali del caso. Lo stesso Librizzi ha confermato che Scola ha tenuto un discorso alla squadra e allo staff di cui non ha potuto riportare il contenuto, confermando però a grandi linee le notizie che riportiamo qui sopra.

IL QUINTETTO DI LIBRO

Nell’ultima parte di trasmissione, Matteo Librizzi ha raccontato il suo stretto rapporto con il palasport di Masnago, che ha frequentato fin da giovanissimo da tifoso biancorosso, e ha tracciato il quintetto ideale degli avversari affrontati in queste stagioni di LBA. Nella formazione, il capitano ha inserito Milos Teodosic, Nico Mannion, Marco Belinelli, Kyle Wiltjer e Kyle Hines. Mannion è anche il compagno di squadra più forte con cui Librizzi ritiene di aver giocato, e per questo nell’immagine di copertina abbiamo inserito anche la foto in cui i due si fronteggiano nell’ultimo match tra EA7 e Openjobmetis.

DAL PARQUET – Chi non lo ha ancora fatto, può ascoltare la puntata del podcast “Dal Parquet” dedicato alla partita di sabato scorso tra Trieste e Openjobmetis. La trovate nel box sottostante.