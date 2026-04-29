L’intelligenza artificiale in azienda: strategia e casi concreti, un webinar di Acinque

Ultimo appuntamento mercoledì 6 maggio con la rassegna “Visioni per il domani”, organizzata dal Gruppo Acinque: a poco più di due anni dal rilascio della prima intelligenza artificiale per il grande pubblico, le aziende come stanno affrontando l’utilizzo dei modelli generativi applicato al business e ai processi interni? Come stanno cambiando le professioni e che strumenti di sicurezza stanno mettendo in campo le imprese? Le persone hanno competenze etiche e tecniche per utilizzare al meglio l’intelligenza artificiale?

“AI come fattore abilitante per la realizzazione degli obiettivi di un piano industriale: strategia e casi concreti” è il titolo del quinto e ultimo webinar della rassegna “Visioni per il domani”, organizzata dal Gruppo Acinque e patrocinata da Confservizi Lombardia, che si pone l’obiettivo di approfondire le sfide di una realtà in rapida evoluzione e intercettare le nuove opportunità per enti, imprese e famiglie.

Il webinar si terrà mercoledì 6 maggio, dalle 11 alle 12.30, e approfondirà il tema dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale come leva dei piani industriali: un’analisi dei costi reali di integrazione tra processi e governance. Sarà possibile prendere parte al webinar iscrivendosi al seguente link: https://academy.gruppoacinque.it/

All’appuntamento interverranno Erica Caccamo, responsabile Strategia e Innovazione di Acinque; Marco Canzi, vicepresidente di Acinque; Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque; Roberto Magnani, expert cloud & AI, membro del Comitato tecnico-scientifico di ENIA (Ente nazionale per l’intelligenza artificiale) e consigliere AEIT Milano (Associazione italiana di elettrotecnica, elettronica, automazione, informatica e telecomunicazioni); Marta Annamaria Tamborini, dottoranda in Human Hall (hub per la tutela dei diritti umani UNIMI).

Modera il professor Pierangelo Marucco, che guida il Comitato tecnico scientifico di cui la multiutility si è dotata coinvolgendo università e centri di ricerca per identificare tematiche rilevanti per i territori e portare contributi di conoscenza, di contaminazione culturale e di capacità di anticipare gli scenari futuri. Durante questa tavola rotonda, i relatori analizzeranno l’impatto dei sistemi generativi sui diritti e la responsabilità organizzativa, offrendo alla leadership gli strumenti per guidare l’innovazione in modo etico, competitivo e sostenibile.