L’intervento tempestivo della Protezione civile evita un nuovo incendio nei boschi di Orino

Mentre proseguono senza sosta le operazioni per spegnere il vasto incendio boschivo a Laveno Mombello, un secondo rogo è stato evitato sul nascere nel vicino territorio di Orino. Qui, in località Pian delle Noci, la Protezione civile è intervenuta tempestivamente riuscendo a bloccare le fiamme prima che potessero propagarsi.

L’episodio si è verificato mentre l’attenzione era già alta in tutta l’area per l’incendio in corso sopra Laveno. A Orino, i volontari della Protezione civile hanno individuato un principio di incendio boschivo e sono intervenuti immediatamente, impedendo che si trasformasse in un fronte più esteso.

Determinante la rapidità dell’azione, che ha consentito di contenere il rogo in una fase iniziale.

Secondo le prime informazioni, l’incendio potrebbe avere origine dolosa. Un elemento che, se confermato, renderebbe ancora più delicata la situazione in un contesto già segnato da un incendio di ampie dimensioni a poca distanza.