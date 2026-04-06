L’intervento tempestivo della Protezione civile evita un nuovo incendio nei boschi di Orino
Il principio di incendio individuato nella mattinata di Pasquetta in località Pian delle Noci è stato domato in pochi minuti grazie alla prontezza dei volontari impegnati sul territorio
Mentre proseguono senza sosta le operazioni per spegnere il vasto incendio boschivo a Laveno Mombello, un secondo rogo è stato evitato sul nascere nel vicino territorio di Orino. Qui, in località Pian delle Noci, la Protezione civile è intervenuta tempestivamente riuscendo a bloccare le fiamme prima che potessero propagarsi.
L’episodio si è verificato mentre l’attenzione era già alta in tutta l’area per l’incendio in corso sopra Laveno. A Orino, i volontari della Protezione civile hanno individuato un principio di incendio boschivo e sono intervenuti immediatamente, impedendo che si trasformasse in un fronte più esteso.
Determinante la rapidità dell’azione, che ha consentito di contenere il rogo in una fase iniziale.
Secondo le prime informazioni, l’incendio potrebbe avere origine dolosa. Un elemento che, se confermato, renderebbe ancora più delicata la situazione in un contesto già segnato da un incendio di ampie dimensioni a poca distanza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
mtn su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
Felice su Le regole cambiate in corsa e il crollo di fiducia delle imprese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.