Lions Day a Tradate: un’intera giornata tra controlli medici, musica e motori

Domenica 12 aprile Tradate si prepara a trasformarsi in una cittadella della solidarietà e del benessere. Dalle 10:00 alle 18:00, piazza del Comune e le vie del centro ospiteranno il Lions Day 2026, l’atteso evento annuale che quest’anno promette di essere tra i più ricchi di sempre. Tra screening medici gratuiti, attività per bambini e momenti di intrattenimento, l’iniziativa dei Lions Club della Zona B punta a mettere la prevenzione e la partecipazione civica alla portata di tutti, senza necessità di prenotazione e in modo totalmente gratuito.

Un presidio medico nel cuore della città

Il fulcro della manifestazione sarà l’area dedicata alla salute, un vero e proprio villaggio dove medici e specialisti saranno a disposizione per controlli gratuiti. I cittadini potranno effettuare la misurazione di glicemia, pressione e saturazione, ma anche esami più specifici come l’ecocolordoppler dei tronchi sovra-aortici e la spirometria per i fumatori. Non mancheranno screening odontoiatrici, test della vista per l’ambliopia e valutazioni uditive, oltre a un focus sul piede diabetico.

A completare l’offerta sanitaria, sono previsti due momenti formativi di grande importanza: alle 11:00 e alle 14:00 si terranno i corsi di BLS per imparare le manovre salvavita, mentre alle 15:00 è in programma un incontro divulgativo sulle nuove prospettive legate al rischio cardiovascolare. Il tutto sarà reso possibile grazie alla collaborazione con ACRC, Croce Rossa e le associazioni locali dei pazienti diabetici.

Divertimento per i piccoli e passione motori

Il Lions Day non dimentica le famiglie, con spazi pensati per educare i più piccoli attraverso il gioco. I Vigili del Fuoco allestiranno la celebre «Pompieropoli», mentre la Croce Rossa proporrà l’ambulanza dei pupazzi per avvicinare i bambini al mondo del soccorso. Per gli amanti dei motori, l’Associazione Insubria 4×4 curerà un’esposizione variegata che spazia dai fuoristrada ai camper attrezzati, fino alle auto d’epoca e alle supercar.

Musica, sport e convivialità

La giornata sarà scandita da un fitto programma di intrattenimento. La mattina si aprirà con le note della Street Band tra le vie del centro, seguita da un DJ set che accompagnerà i visitatori fino alle 16:00, quando saliranno sul palco i Tee Purple per un concerto dal vivo. Per chi volesse trascorrere l’intera giornata in piazza, la Pro Loco di Tradate gestirà l’area ristoro, offrendo piatti tipici e un’atmosfera di festa. Spazio anche allo sport con le dimostrazioni pratiche delle squadre locali di baseball e rugby.