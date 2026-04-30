L’Isolino Virginia riapre le porte: un viaggio nel tempo tra palafitte e natura
Dopo tre anni di attesa, da sabato 2 maggio torna accessibile il sito Unesco nel cuore del Lago di Varese. Tra il nuovo allestimento del Museo Ponti e la proposta gastronomica di "Giulietta al Lago", l'isola più antica dell'Arco Alpino riprende la sua attività interrotta nel 2022
Una scheggia di preistoria che affiora dalle acque del Lago di Varese. Sabato 2 maggio l’Isolino Virginia riapre ufficialmente al pubblico, inaugurando la stagione 2026. È un momento molto atteso dal territorio: l’ultima stagione di apertura completa delle attività dell’Isolino risaliva infatti al 2022. Dopo questo lungo periodo di transizione, torna finalmente fruibile uno dei siti archeologici più importanti d’Europa: il più antico insediamento palafitticolo dell’Arco Alpino, tutelato dal 2011 come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Il Museo Ponti: la Preistoria si fa reale
Il cuore dell’esperienza resta il Museo Andrea Ponti, parte del circuito dei Musei Civici di Varese, che si presenta ai visitatori con un percorso recentemente riallestito per offrire un’immersione totale nel Neolitico.
Il piano terra: accoglie i visitatori con il calco di un acciottolato neolitico e vetrine che espongono i reperti esattamente come vengono rinvenuti dagli archeologi durante gli scavi.
La ricostruzione della capanna: salendo al primo piano, il visitatore viene proiettato in un’abitazione di oltre quattromila anni fa. L’ambiente, realizzato in abete autoctono, ricrea fedelmente la vita quotidiana dell’epoca: dal focolare all’area per la scheggiatura della selce, fino agli strumenti di caccia.
Vita vissuta: una sezione specifica è dedicata alla pesca — con reti in lino e arpioni in osso — e alla tessitura, grazie alla presenza di un telaio ricostruito.
Sapori e relax a “Giulietta al Lago”
La riapertura segna anche il ritorno dei servizi di accoglienza e ristorazione, elementi che erano mancati dopo la chiusura del 2022. Il ristorante dell’Isola, gestito dal brand Giulietta al Lago, torna operativo per offrire una sosta gastronomica di qualità, permettendo di godere appieno della tranquillità dell’isola.
Informazioni Utili: come arrivare e visite
A partire dal mese di maggio, l’Isolino Virginia sarà visitabile tutti i sabati e le domeniche.
Servizio Navigazione: il collegamento è garantito dal molo di Biandronno (via Marconi, sulla pista ciclopedonale). Il battello effettuerà numerose corse dalle ore 10:30 alle 18:00.
Scuole e Gruppi: è possibile prenotare visite guidate personalizzate e laboratori scrivendo a museivarese@cooperativasullarte.it.
Link Utili: Informazioni museali: www.museivarese.it
Orari battello e prenotazioni ristorante: www.giuliettaallago.it
Un’occasione imperdibile per riscoprire un patrimonio che torna finalmente a splendere dopo tre anni di silenzio.
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