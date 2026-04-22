L’Istituto De Filippi vola alla finale del Cooking Quiz di Parma

Gli studenti dell’Istituto De Filippi di Varese si sono guadagnati un posto alla finale nazionale del Cooking Quiz, il progetto didattico dedicato agli istituti alberghieri d’Italia giunto alla sua decima edizione.

Dopo mesi di prove e sfide superate con successo, la scuola varesina parteciperà alla Finalissima in programma il 6 maggio a Parma. La città emiliana, prima in Italia a ottenere il riconoscimento UNESCO Creative City of Gastronomy nel 2015, ospiterà migliaia di studenti provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei.

Il Cooking Quiz, ideato da PLAN Edizioni e organizzato da Peaktime, ha coinvolto quest’anno oltre 36.000 studenti e 122 scuole, con una formula che alterna approfondimenti teorici e masterclass a una fase di verifica in modalità quiz game. Le classi vincitrici si aggiudicheranno una giornata di alta formazione presso ALMA – la Scuola Internazionale di Cucina Italiana – e un viaggio in Grecia.