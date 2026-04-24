L’Italia rinuncia agli Europei di nuoto paralimpico in Turchia: la decisione della Federazione

Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) ha ufficializzato la decisione di non prendere parte ai prossimi Campionati Europei, in programma in Turchia dal 7 al 12 settembre 2026. La scelta, assunta all’unanimità, è maturata, come si legge nel comunicato «a seguito di un’analisi della situazione internazionale e di consultazioni con le autorità competenti, che hanno evidenziato criticità legate alle tensioni geopolitiche nell’area interessata dall’evento».

Priorità alla sicurezza della delegazione

La decisione di rinunciare alla rassegna continentale è stata motivata dalla necessità di garantire la massima tutela ai membri della squadra nazionale. La Federazione ha valutato che l’attuale contesto di instabilità non offra le garanzie di sicurezza e serenità necessarie per una spedizione sportiva di tale portata. La rinuncia riguarda l’intera delegazione azzurra, che storicamente vede tra i suoi convocati numerosi atleti tesserati per la Polha Varese, realtà di primo piano nel panorama nazionale.

La nota ufficiale della Federazione

In una comunicazione interna, i vertici della FINP hanno chiarito i motivi alla base del provvedimento, ponendo l’accento sulla responsabilità istituzionale verso i propri tesserati. «La tutela e l’incolumità dei nostri atleti, dello staff tecnico e dei dirigenti rappresentano la nostra priorità assoluta – riporta la nota della Federazione –. In un contesto di instabilità come quello attuale, abbiamo ritenuto doveroso anteporre la sicurezza di ogni membro della squadra a qualsiasi obiettivo agonistico».

Impatto sull’attività internazionale

Il provvedimento comporta la cancellazione della partecipazione azzurra a uno degli appuntamenti principali della stagione agonistica 2026. La FINP ha precisato che la responsabilità verso la salute e la protezione degli atleti resta il principio cardine di ogni scelta della presidenza e del consiglio. L’attività della nazionale paralimpica proseguirà ora con l’auspicio di un miglioramento dello scenario globale che permetta di programmare i prossimi impegni internazionali in condizioni di piena stabilità.