L’Italia rinuncia agli Europei di nuoto paralimpico in Turchia: la decisione della Federazione
Il Consiglio Federale della FINP ha deliberato all'unanimità di annullare la partecipazione alla rassegna continentale di settembre a causa delle crescenti tensioni geopolitiche nell'area
Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) ha ufficializzato la decisione di non prendere parte ai prossimi Campionati Europei, in programma in Turchia dal 7 al 12 settembre 2026. La scelta, assunta all’unanimità, è maturata, come si legge nel comunicato «a seguito di un’analisi della situazione internazionale e di consultazioni con le autorità competenti, che hanno evidenziato criticità legate alle tensioni geopolitiche nell’area interessata dall’evento».
Priorità alla sicurezza della delegazione
La decisione di rinunciare alla rassegna continentale è stata motivata dalla necessità di garantire la massima tutela ai membri della squadra nazionale. La Federazione ha valutato che l’attuale contesto di instabilità non offra le garanzie di sicurezza e serenità necessarie per una spedizione sportiva di tale portata. La rinuncia riguarda l’intera delegazione azzurra, che storicamente vede tra i suoi convocati numerosi atleti tesserati per la Polha Varese, realtà di primo piano nel panorama nazionale.
La nota ufficiale della Federazione
In una comunicazione interna, i vertici della FINP hanno chiarito i motivi alla base del provvedimento, ponendo l’accento sulla responsabilità istituzionale verso i propri tesserati. «La tutela e l’incolumità dei nostri atleti, dello staff tecnico e dei dirigenti rappresentano la nostra priorità assoluta – riporta la nota della Federazione –. In un contesto di instabilità come quello attuale, abbiamo ritenuto doveroso anteporre la sicurezza di ogni membro della squadra a qualsiasi obiettivo agonistico».
Impatto sull’attività internazionale
Il provvedimento comporta la cancellazione della partecipazione azzurra a uno degli appuntamenti principali della stagione agonistica 2026. La FINP ha precisato che la responsabilità verso la salute e la protezione degli atleti resta il principio cardine di ogni scelta della presidenza e del consiglio. L’attività della nazionale paralimpica proseguirà ora con l’auspicio di un miglioramento dello scenario globale che permetta di programmare i prossimi impegni internazionali in condizioni di piena stabilità.
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