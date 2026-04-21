Litigò a Luino al bar: ragazza assolta dall’accusa di sfregio
I fatti risalenti al giugno 2022 in un pub del lungolago quando le due si azzuffarono per un ragazzo
Rischiava da 8 a 14 anni per via del peso che il codice penale dà alla ”deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso” – il reato di “sfregio” – introdotto da non molti anni.
Rinviata a giudizio per lo sfregio della rivale in amore a Luino
E il collegio di Varese ha oggi assolto con formula piena la ragazza accusata dalla Procura di aver causato questo genere di lesioni ad una conoscente nel corso di una zuffa in uno dei bar del lungolago di Luino quattro anni fa.
Era infatti il 2022 quando una ragazza di circa 20’ anni si trovò a terra con ferite sul volto causate probabilmente da vetri rotti a terra.
Accusata di aver prodotto quelle lesioni l’imputata, di qualche anno più grande, che, difesa dall’avvocato del foro di Varese Alberto Zanzi è stata assolta nell’udienza di martedì, 21 aprile.
Un processo particolarmente strutturato nella sua fase dibattimentale nella quale in aula sono sfilati diversi testimoni: chi era presente fra le amicizie delle giovani, chi ha assistito ai fatti e chi ha raccontato la cornice di relazioni nella quale sono maturati gli eventi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Fabio Rocchi su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.