Litigò a Luino al bar: ragazza assolta dall’accusa di sfregio

Rischiava da 8 a 14 anni per via del peso che il codice penale dà alla ”deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso” – il reato di “sfregio” – introdotto da non molti anni.

E il collegio di Varese ha oggi assolto con formula piena la ragazza accusata dalla Procura di aver causato questo genere di lesioni ad una conoscente nel corso di una zuffa in uno dei bar del lungolago di Luino quattro anni fa.

Era infatti il 2022 quando una ragazza di circa 20’ anni si trovò a terra con ferite sul volto causate probabilmente da vetri rotti a terra.

Accusata di aver prodotto quelle lesioni l’imputata, di qualche anno più grande, che, difesa dall’avvocato del foro di Varese Alberto Zanzi è stata assolta nell’udienza di martedì, 21 aprile.

Un processo particolarmente strutturato nella sua fase dibattimentale nella quale in aula sono sfilati diversi testimoni: chi era presente fra le amicizie delle giovani, chi ha assistito ai fatti e chi ha raccontato la cornice di relazioni nella quale sono maturati gli eventi.